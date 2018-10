Von Heiner Schmidt

Nußloch. Vor der Eingangstür der Zuchtanlage des Nußlocher Vogelschutz- und Zuchtvereins passiert es: In den frühen Morgenstunden steht plötzlich eine Schachtel, ein Körbchen oder ein Käfig mit Tieren vor der Haustür. In den Behältnissen finden sich weder Wasser noch Futter, auch ein Vermerk über die Herkunft der Tiere fehlt. Während Hunde meist an Parkplätzen von Autobahnen und Fernstraßen ausgesetzt werden, landen bei den Nußlocher Naturfreunden vor allem Vögel. Was an Weihnachten oder zum Kindergeburtstag als Wunschtier geschenkt wurde, wird zu Urlaubsbeginn plötzlich zur Last und "entsorgt". Wenn das schlechte Gewissen allzu sehr plagt, erinnert man sich an bekannte Tier- oder Vogelfreunde, an einen Kleintierzucht- oder Vogelverein und stellt die Tiere dort ab, in der Hoffnung, die werden das schon richten.

Vor Kurzem führte der Weg des früheren Vorsitzenden des Nußlocher Vogelschutz-und Zuchtvereins, Wolfgang Bender, wie üblich zur Zuchtanlage, um seine Kanarienvögel zu versorgen. Da staunte er nicht schlecht, als abermals vor der Zuchtanlage ein Käfig stand mit Vögeln. Darin befanden sich acht Wellensittiche und ein Zebrafink. Auch hier wieder ohne Wasser und Futter. Die Vögel waren zunächst sehr verängstigt, ein Zeichen, dass sie bereits in der Nacht dort abgestellt worden waren. Das besserte sich, nachdem Wolfgang Bender sie liebevoll versorgt und ihnen Wasser und Futter gereicht hatte.

Dieser Vorfall zeigt, wie manche Leute handeln, die sich zuvor vielleicht noch selbst als große Vogel- und Naturfreunde bezeichnet hatten. Das Fazit: Man sollte sich schon im Vorfeld genau überlegen, ob man Tiere auch auf Dauer richtig unterbringen, versorgen und betreuen kann. Und natürlich sollte man sie nicht einfach vor die Haustüren von Naturfreunden zu stellen. Schließlich haben auch die ihre Zeitpläne und oftmals auch aus Platz- oder Zeitmangel Probleme, Tiere unverhofft in Obhut zu nehmen oder weiterzuvermitteln.