Neckarsteinach. (pol) Ein Holzdiebstahl im großen Stil ereignete sich in den vergangenen Wochen im Wald der Vierburgenstadt: Wie die Beamten des für Neckarsteinach zuständigen Polizeipostens in Hirschhorn gestern mitteilten, wurde Holz im Wert von rund 22 000 Euro entwendet.

Die Geschichte trug sich folgendermaßen zu: Der Besitzer eines Sägewerks im Nordschwarzwald hatte Holz aus dem Neckarsteinacher Wald gekauft. Als er es jedoch Ende Juli im Bereich der Grenzmarkierung "Rotes Bild" abholen lassen wollte, erreichte ihn die Nachricht, dass das Holz weg sei. Der beauftragte Fuhrunternehmer konnte das Holz nicht an dem abgelegten Lagerort finden.

Zwischenzeitlich steht nun fest, so die Hirschhorner Polizei weiter, dass die 217 Festmeter Langholz im Wert von 22 000 Euro gestohlen wurden. Um die Fichten- und Tannenstämme abzutransportieren, mussten die Täter offenbar ganze Arbeit leisten. Zum Abtransport muss ein Langholz-Lastwagen benutzt worden sein, vermutet die Polizei. Hinzu kommt: Bei der Menge waren insgesamt sieben bis acht Fuhren nötig, um das Holz aus dem Wald abzufahren.

Das Holz war entrindet und entsprechend durch das Beerfeldener Forstamt gekennzeichnet. Wer in den vergangenen Wochen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder wem Holz zu günstigem Preis oder in großer Menge angeboten wurde, wird gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Hirschhorn unter Telefon 0 62 72 / 9 30 50 in Verbindung zu setzen.

Um Hinweise zu einem weiteren Fall bittet die Polizei: Zwar ist der Wert des Diebesgutes weitaus geringer als der bei dem Holzdiebstahl, für einen kleinen Jungen ist der Verlust aber bestimmt ebenso schlimm. Enttäuscht musste dieser nämlich am Dienstagmorgen feststellen, dass sein giftgrünes Kinder-BMX-Fahrrad gestohlen wurde. Das Kinderrad war im umzäunten Grundstück vor dem Haus im Hirtweg abgestellt. Auch hierzu werden Hinweise unter Telefon 0 62 72 / 9 30 50 entgegengenommen.