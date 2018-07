Wer so parkt, muss mit einem Strafzettel rechnen: Szenen wie hier in der Neckarstraße spielen sich beinahe täglich ab. Foto: Blatt

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Das wird eng. Zu eng. Das sieht der Busfahrer der Linie 35 schon beim Einbiegen in die Neckarstraße. Da steht mal wieder ein Auto - zu zwei Dritteln auf dem Gehweg, zu einem Drittel auf der Straße. Vom Fahrer fehlt jede Spur. Besonders außergewöhnlich ist das nicht. Jetzt hilft nur noch eines: Hupen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und siehe da: Auf einmal springt aus einem Geschäft eine Frau mit reuigem Blick heraus, sitzt noch schneller in ihrem Auto und macht den Weg frei. Szenen wie diese spielen sich in der Altstadt beinahe täglich ab. Und zwar - so der Eindruck von Fahrgästen - derzeit noch häufiger, da der Hanfmarkt durch die Baustelle an der Evian-Brücke blockiert ist und somit noch mehr Parkplätze fehlen als ohnehin schon.

"Die Situation ist problematisch", sagt Moritz Feier, Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV). Vor allem im Bereich des Marktplatzes würden während des Wochenmarktes immer wieder parkende Autos die Linienbusse blockieren. In manchen Wochen sei dies drei bis vier Mal der Fall. Man sei deshalb "in enger Abstimmung" mit den Verkehrsbehörden und der Polizei. Wenn der Busfahrer merke, dass er nicht vorbeikommt, informiere er die Leitstelle der RNV, die sich wiederum mit der Polizei in Verbindung setzt. "Meistens kommt der Autofahrer aber schnell wieder und fährt weg." Im Extremfall könne es aber zu einer Verspätung von einer Viertelstunde kommen, so Feier. Oft gelinge es auch, dass sich der Bus über den Gehweg "vorbeischlängelt" - dies aber nur ungern und wenn überhaupt nur in Absprache mit der Polizei, betont der RNV-Sprecher.

"Wir sind da so kreativ wie möglich", bestätigt Polizeisprecher Thomas Habermehl. Die Beamten würden über entsprechende "Schlüssel" verfügen, um die Absperrpfosten zum Beispiel am Marktplatz zu entfernen und so Platz für den Bus zu schaffen. So weit, dass die Polizei eingreifen muss, komme es ein bis zwei Mal im Monat. "Wir versuchen, das Abschleppen zu vermeiden", so Habermehl. Man müsse immer darauf achten, dass das Handeln verhältnismäßig sei.

Die für den "ruhenden Verkehr" zuständige Stadt veranlasst nicht das Abschleppen, weil sie dann die Verantwortung für das Auto übernehmen müsste, erklärt Stadtsprecherin Petra Polte. Dies sei nicht möglich. "Abhilfe ist nach Einschätzung der Stadtverwaltung vor allem durch häufigere Kontrollen des Vollzugsdienstes und Verteilen von Strafzetteln zu erreichen."

Das "Parken mit Behinderung" kostet 30 Euro - unabhängig davon, ob Fußgänger oder der Bus behindert werden. Mindestens fünf bis sechs Knöllchen werden jeden Tag ausgestellt, weil Fußgänger behindert werden - "Behinderndes Parken gegenüber Bussen" wurde in den letzten vier Wochen nur einmal registriert. Doch nicht jeden Fall bekommt die Stadt mit, denn es gibt nur einen Vollzugsbeamten, der tagsüber arbeitet. Und meistens sind die Falschparker zu schnell wieder weg.