Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Felix der Hase, Tabaluga und die schottische Filmheldin Merida hatten sich für das Internationale Deutsche Turnfest aufs Einrad geschwungen und zogen in der Münzenbachhalle ihre Kreise. Harmonisch zur ausgewählten Musik zeigten sie in ihren Küren, bei denen einfallsreiche Verkleidungen ein Muss sind, auch technische Schwierigkeiten wie Einbeinfahren, "Hop on Wheel", "Wheel-Walk" und "Drag Seat in-back" und "in-front".

Seit einigen Jahren kooperiert der Bund deutscher Radfahrer, der auch Dachverband der in Vereinen organisierten Einradfahrer ist, mit dem Deutschen Turnerbund. Erstmalig nahmen nun die Einradfahrer an dem alle vier Jahre stattfindenden Turnfest teil und bezogen für eine Woche mit rund 340 Teilnehmern im Alter zwischen neun und 27 Jahren Quartier im Neckargemünder Schulzentrum.

Da ließ es sich Bürgermeister Horst Althoff nicht nehmen, für die an den drei Tagen stattfindenden Freestyle- und Altersklassenwettbewerbe viel Erfolg zu wünschen. Gemeinsam mit der Vizepräsidentin des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), Maren Schindeler-Grove, und dem Koordinator Einrad im BDR, Walter Herzog, sorgte er für eine kurze Unterbrechung im Programmablauf. Die Einzelkür der U 15-Damen war gerade zum Abschluss gekommen und die Teilnehmerinnen des Ü 15-Wettbewerbes standen schon vor der Tür, um sich einzufahren.

Auch einige Gemeinderäte und Bürgermeisterstellvertreter hatten sich am Pfingstsonntagmorgen eingefunden, um ein bisschen Turnfestflair zu erhaschen. Viele Videokameras waren auf Stativen in Position gebracht worden, um die Kürbeiträge der Teilnehmer zu filmen. Vereinskameraden und Familienangehörige saßen auf der Hallentribüne und jubelten ihren Akteuren bei den Einzel- und Gruppenküren zu, die von einer 15-köpfigen Jury bewertet wurden. Im Hallenfoyer managte gerade die Neckargemünder Karnevalgesellschaft die Bewirtung der Sportler und Zuschauer.

Zwar gibt es keine eigene Einrad-Abteilung im TV 1876 Neckargemünd, aber dass hier das Herz für diese Sportart schlägt, bewies die muntere Einradgruppe unter der Leitung von Ilka Schlüchtermann schon oft in der Vergangenheit. Natürlich war sie wie auch viele andere Helfer des Turnvereins zur Stelle, als es galt, organisatorische Hilfe zu leisten. Die Klassenräume des Gymnasiums dienten als Unterkunft. Frühstück wurde für die Gäste serviert. Hausmeister Thomas Pittmann stand den Sportlerinnen und Sportlern mit Rat und Tat zur Seite. Er organisierte, was organisiert werden musste, gab Auskunft, reparierte und erledigte unzählige Hol- und Bringaufträge. Für das Mittag- und das Abendessen mussten die Teilnehmer selbst sorgen. Die Sportfunktionäre fanden auch im Hotel Unterkunft.

Bürgermeister Horst Althoff freute sich jedenfalls, dass Neckargemünd Teil des Großereignisses "Deutsches Turnfest" sei und so viele junge Sportler beherbergen könne. 22 Städte und Gemeinden der Metropolregion haben mit der Unterbringung von 50 000 Sportlerinnen und Sportlern eine echte Mammutaufgabe zu stemmen. Er dankte stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer, die dies in Neckargemünd ermöglichten, der zweiten Vorsitzenden des TV 1876 Neckargemünd, Beatrix Braun, Ilka Schlüchtermann sowie Hausmeister Thomas Pittmann und wünschte erfolgreiche Wettkämpfe.