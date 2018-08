Von Anja Hammer

Nußloch. Wenn der Teufel und der Papst gemeinsam jubeln, es vom strahlend blauen Himmel Bonbons, Chips und Popcorn regnet, an der Straße menschengroße Bierkrüge stehen und gerupfte Hühner sich schon jetzt aufs Gockelfest freuen, dann ist das das Paradies auf Erden. Der Fastnachtsumzug "Südliche Bergstraße" verwandelte Nußloch gestern ins Schlaraffenland.

Allen voraus marschierten die Gajemänndl. Sie waren sozusagen die Propheten und verkündeten mit Ratschen und Schellen die frohe Fastnachtsbotschaft. Doch nicht nur Nußlocher Vereine wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen. 28 Gruppen aus nah und fern waren herbeigepilgert: Aus Leimen, Wiesenbach und Wiesloch, aber auch aus Stuttgart, Ludwigsburg und Birkenfeld bei Pforzheim waren die Narren angereist.

Dabei hat es der Karneval-Club Nußloch (KCN) mit seinem Umzugstermin nicht einfach. Am Faschingsdienstag – dem letzten närrischen Tag – finden schließlich viele Umzüge statt. Doch die Konkurrenz aus dem Umland brauchen die Nußlocher nicht zu fürchten. "Hier ist es viel schöner als in Heidelberg", rief etwa der Elfferrat der St. Ilgener KC Frösche vom Wagen, als sie am Lindenplatz einrollten.

Kein Wunder: Dort stand die Menge dicht gedrängt. Als "I sing a Liad für di" aus den Lautsprechern tönte oder der KCN-Musikzug "Die Hände zum Himmel" anstimmte, dann gab es kein Halten mehr. Hippies, Mexikaner und Rotkäppchen sprangen und sangen dazu, dass die Pflastersteine wackelten. Zudem können die Nußlocher Fastnachter mit Weltoffenheit trumpfen: Sie ließen sich von den Wiesenbacher Schisslhockern sogar zu "Spülhui" mitreißen. Lauter wurde es nur, wenn Wolfgang Schneider vom KCN auf seinem Podest am Lindenplatz "Helau" ins Mikrofon krakeelte.

Das wurde ihm von den Zuschauern und den Teilnehmern immer wieder zurückgefeuert. Darunter etwa die "Durstigen Amigos". Die vielen Trucker mit übergroßer orangefarbener Schildkappe passten gar nicht alle in den Lastwagen, den sie mitgebracht hatten. Die Jugendlichen der KJG spielten hingegen als übergroße Spielkarten um die Liebe und die Kleintierzüchter warben als Hennen jetzt schon für ihr Gockelfest. Einer muss sich in dieser Gruppe besonders wohlgefühlt haben: Der Hahn im Korb war nämlich der Osterhase.

Auch für Bürgermeister Karl Rühl muss der Umzug paradiesisch gewesen sein. Denn eine Horde rotgelockter Pumuckl übernahm die Verantwortung für sämtliche Fehler im Rathaus. "Keiner im Rathaus hat Schuld, der Pumuckl ist der Grund", gestanden sie auf ihrem Plakat. Höchstens vor dem MGV Sängereinheit müsste sich der Bürgermeister fürchten. Denn aus den Sängern waren die Freibeuter vom Leimbachstrand geworden, die mit ihrem riesigen Piratenschiff locker auch das Rathaus hätten entern können. Auf die SG hätte Bürgermeister Rühl bei der Verteidigung übrigens nicht zählen können. Die waren als "Morsche Knochen" unterwegs und alle schwer verletzt.

Aber kein Grund zur Sorge: Nußloch war gestern schließlich das närrische Paradies und die Fastnachter träumten nicht vom Rathaus, sondern besangen viel lieber das "Schloss, das in den Wolken liegt".