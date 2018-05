Von Anja Hammer

Gaiberg. Gaiberg mag keine Weltstadt sein, dennoch gehen regelmäßig Bilder aus dem Wohlfühlort um die Welt. Zuletzt machte das Bild einer Frucht im Schnee die Runde: Zeitungen in Washington, New York, Kalifornien, Indien, Australien, Malaysia und im Libanon veröffentlichten das winterliche Bild des Fotografen Daniel Roland. Darunter war stets zu lesen, dass das Bild "in Gaiberg near Heidelberg in southwestern Germany", also in Gaiberg bei Heidelberg im Südwesten Deutschlands, aufgenommen wurde.

Der japanische Zierapfelstrauch steht vor Rolands Küchenfenster. Der Gaiberger ist freier Fotograf für die internationale Nachrichtenagentur AFP, die auch die RNZ beliefert. Er ist hauptsächlich in Frankfurt unterwegs, macht Fotos zum Thema Banken und Börse, auch Bundesligaspiele von Hoffenheim, Kaiserslautern und Mainz hält er für in Bildern fest. Doch als Fotograf ist er natürlich auch ein Künstler und stets auf der Suche nach dem "Moment auf seinem Höhepunkt", wie er es ausdrückt.

Gleichzeitig weiß er aber auch: "Die guten Motive findet man nebenbei, die kommen zu einem." Und da der gebürtige Heidelberger seit etwa 17 Jahren in dem 2600-Seelen-Ort lebt, entdeckt er dort auch des Öfteren ein gutes Motiv. Er selbst bleibt dagegen lieber hinter der Kamera, aus diesem Grund sei er auch Fotograf geworden. Daher möchte er ein Foto von sich nicht in der Zeitung sehen. "Ich lasse lieber meine Bilder für sich sprechen", so Roland.

Deutschlandweit gibt es nur sehr wenige Fotografen, die für AFP arbeiten. So kommt es, dass über Roland pro Jahr vier bis fünf Motive aus Gaiberg in Zeitungen und Zeitschriften auf der ganzen Welt zu sehen sind. Vor allem in Kanada werden die Bilder oft veröffentlicht, erzählt der 40-Jährige. Zu den Fußball- und Börsenfotos habe er nur einen begrenzten persönlichen Bezug - im Gegensatz zu der Wohlfühlgemeinde. "Gaiberg ist weltpolitisch betrachtet eher mittelspannend, deshalb hat es was, wenn Gaiberg den Weg nach Kanada findet", meint der Fotograf schmunzelnd.

Zwar ist auf Daniel Rolands Bildern meistens nicht viel von der Gemeinde selbst zu sehen, doch in der Bildunterschrift taucht sie stets auf. Und durch die genaue Angabe "near Heidelberg in southwestern Germany", haben die Leser in Kanada, den USA, Indien oder Australien, nicht nur schon einmal von Gaiberg gehört, sondern wissen auch, wo es in etwa liegt.