Von Karin Katzenberger-Ruf

Heiligkreuzsteinach. Sechs ehemalige "Hochleistungshennen" von einer Hühnerfarm in Nordrhein-Westfalen haben in Heiligkreuzsteinach eine neue Heimat gefunden. Bei Gerhard und Waltraud Neumann dürfen sie nun im Sande scharren, Insekten aus einem kleinen Misthaufen picken und mit Caruso, dem stolzen Hahn, flirten. Hoffentlich werden Emma und Elsa da nicht eifersüchtig. Zuletzt hatte Caruso nur noch diese beiden Hühner zu beglücken.

Die Neumanns, ein Lehrer-Ehepaar im Ruhestand, wurden durch den vor einigen Wochen erschienenen RNZ-Artikel "Altersheim für traurige Hühner" auf das Elend des Federviehs aufmerksam und auch auf die 2007 im Sauerland gestartete Aktion "Rettet das Huhn". Katja Tiepelmann überlegte damals, wie sie 3000 Hennen von einer Legebatterie in ihrem Wohnort vor dem Geflügelschlachthof bewahren könnte, begann mit der Vermittlung und fand dabei immer mehr Unterstützung. Hochleistungshennen werden in den Batterien spätestens nach 15 Monaten "aussortiert", weil ihre Legeleistung dann nachlässt.

Gerhard und Waltraud Neumann lieben Tiere. Ein Hund und zwei Katzen gehören zum Haushalt in ihrem Anwesen mitten im Ort. Sie füttern aber auch Katzen aus der Nachbarschaft. Auch die Zubereitung von Vogelfutter gehört für sie zum Alltag, ebenso die Zählung der gefiederten Freunde, zu der Naturschutzverbände regelmäßig aufrufen. Bei der letzten Zählung waren es zwischen Blaumeise, Bachstelze, Wacholderdrossel und mehreren Spechten bis zum Haurotschwanz 46 Arten.

Schon seit Längerem wollte das Ehepaar seinen eigenen "Hühnerhof" erweitern. Da kam die Aktion "Rettet das Huhn" gerade recht und die Hochleistungshennen außer Dienst bekamen nach ihrer Ankunft in Heiligkreuzsteinach erst einmal Namen. Lara, Lena, Lisa, Lore, Lotte und Lou sollten die Hennen heißen - und alle sechs legten noch am ersten Tag ein Ei ...

Die vermittelnde Organisation hat für "Hühner-Retter" wie die Neumanns einige Ratschläge parat. Demnach leiden ehemalige Legehennen wegen Lichtmangels oft an Osteoporose. Dagegen hilft die Fütterung mit Muschelschrot. Als "Beifutter" werden Nudeln, Reis, Kartoffeln aber auch Gemüse in abgekochter Form empfohlen und als "Beschäftigungsfutter" rohe Rüben.

Die Organisation "Rettet das Huhn" hat derzeit um die 4000 Hennen, aber auch etwa 30 Hähne zu vermitteln. Legehennen müssen normalerweise mit kupierten Schnäbeln leben. Laut Gertrud Neumann ist das eine unnötige Verstümmelung, die bei genügend Auslauf (wenn auch mit "Hackordnung") unnötig wäre. Bei artgerechter Haltung seien die Eier ihren Worten nach natürlich etwas teurer. Das fände sie allerdings gerechtfertigt.

Die Eier, die die Neumanns nicht selbst verbrauchen, verschenken sie an Verwandte, Bekannte und Nachbarn. Und damit die geretteten Legehennen ihren Ruhestand im Odenwald so richtig genießen können, bekommen sie von Gertrud Neumann täglich allerlei Abgekochtes serviert. Sieht ganz so aus, als würden sie sich in ihrem "Altersheim" - man könnte es auch "Pension" nennen - so richtig wohl fühlen und hätten sie jetzt Spaß am Eierlegen ...