Eppelheim. (lx) Über 30 Grad im Schatten und über 40 in der Sonne - da wollte Bürgermeister Dieter Mörlein nicht länger tatenlos zusehen: Er gab gestern hitzefrei. Ab 12 Uhr konnten die Bauhofarbeiter alle den Hammer oder auch Besen fallen lassen und nach Hause gehen. Bevor noch einer umkippt. Denn die rund 15 Bauhofarbeiter hatten wegen des Stadtfestes das gesamte Wochenende über schwer zu schuften, um alles herzurichten und aufzubauen. Und ebenso gestern wieder abzubauen und zu reinigen, den gesamten Vormittag lang. Deshalb hatte Mörlein ein Einsehen und beauftragte die Bauhofsekretärin damit, den Männern ab 12 Uhr hitzefrei zu geben. Bei vollem Stundenausgleich.

Und weil den Angestellten und Beamten im Rathaus das Papier an den verschwitzten Unterarmen kleben blieb, kamen auch sie in den Genuss, der Hitze Tribut zu zollen und heim zu gehen. Ab 14 Uhr arbeitete gestern im Rathaus keiner der rund 35 Beschäftigten mehr. Mörlein sagte gegenüber der RNZ, dass bei einer solchen Hitze sowieso keiner Lust dazu habe und allenfalls ineffektiv arbeite. denn infolge "alter Bausünden" gebe es in den Dienstzimmern im Rathaus keine Klimaanlagen: "Eine Katastrophe." Am Dienstag und Mittwoch müsse indes wieder gearbeitet werden, weil es "publikumsintensive" Tage seien. Doch bei gleich bleibenden Temperaturen sei dann Donnerstag und Freitag wieder frei.