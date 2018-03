Von Sabine Hebbelmann

Leimen/Heidelberg-Rohrbach. Die Zahl der Arten weltweit schwindet rapide. Viel hängt vom Einfluss des Menschen ab, denn Artenvielfalt braucht vielfältige Lebensräume. Der Abbau von Rohstoffen in Steinbrüchen und Kiesgruben bietet die Chance, quasi nebenbei Platz zu schaffen für Arten mit besonderen Standortansprüchen. "Einen Steinbruch zu betreiben, ist so ziemlich das Beste, was man für den Naturschutz tun kann", sagte Thomas Trabold vom Verein Heidelberger Biotopschutz. Zwischen dem offen gelassenen ehemaligen Steinbruch Leimen und dem rekultivierten Steinbruch in Rohrbach schafft der Verein nun geeignete Verbindungen, um den Austausch und die Verbreitung von Arten zu fördern.

Am Projekt beteiligt sind neben HeidelbergCement die Stadt Heidelberg mit der Unteren Naturschutzbehörde, das Weingut Clauer, der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald mit dem Erlebniswanderweg und die Jagdpächter Heidelberg-Rohrbach. Sie stellten nun das Projekt "Biotopvernetzung von zwei Steinbrüchen" im Leimener Zementwerk vor und machten sich auch ein Bild in den einstigen Steinbrüchen. Dazu gesellten sich auch Thomas Beißwenger, Geschäftsführer des Industrieverbandes "Steine und Erden Baden-Württemberg", und der Experte für Landschaftsökologie und Biodiversität, Ulrich Tränkle.

Beißwenger und Tränkle sitzen in der Jury für den "Quarry Life Award" (siehe Kasten rechts). Beißwenger ist Mitglied der deutschen Jury und Tränkle ist internationaler Juror. Der englische Ausdruck "Quarry Life" bedeutet so viel wie Leben im Steinbruch - entsprechend werden Projekte, die genau dieses fördern, damit ausgezeichnet. "Der ,Quarry Life Award' ist für uns ein Motivationsschub", sagt Trabold.

Eine Chance für die Artenvielfalt habe laut Trabold auch die Flurbereinigung geboten. Nah am Zementwerk begännen die Ausgleichsflächen für den Bau der Leimener Nordumgehung, die die Untere Flurbereinigungsbehörde dem Verein zur Pflege überlassen habe. "Hier fängt die Artenvielfalt an, mitten im Ballungsgebiet", sagt Trabold.

Bei der Rekultivierung des Rohrbacher Steinbruchs konnte zwischen den Weinbergen eine Fläche unterhalb des Emmertsgrunds für den Naturschutz reserviert werden. Nördlich davon gibt es sogar noch einen dritten Steinbruch: Den kleinen versteckt liegenden "Bauernsteinbruch" am Emmertsgrundweg. Auch der soll in den Biotopverbund einbezogen werden.

Trabold spricht von "grünen" und "grauen" Verbindungslinien, die zwischen den ehemaligen Steinbrüchen geschaffen werden sollen. Mit den grauen meint er möglichst vegetationslose Schotterflächen, die Laufkäfer und andere Tierarten zur Wanderung bevorzugten, da sie leicht zu passieren seien. Andere wanderten lieber auf grünen "Wegen", daher würden auch Verbindungen in Form von Magerrasen und Wiesenstreifen geschaffen, auf denen sich unter anderem auch der Kaisermantel-Schmetterling wohlfühlt. Daneben werden auch Trittsteinbiotope wie Tümpel und Steinhaufen angelegt. Außerdem will der Verein bestimmte Gehölzgruppen beseitigen, die als Barrieren wirken.

Die Steinbrüche werden nicht nur untereinander, sondern auch mit ihrer Umgebung vernetzt, um eine Ausbreitung und Zuwanderung von Arten zu ermöglichen. Zu den Zielarten gehören Zauneidechse, Ödlandschrecke und Gelbbauchunke. Letztere verschwand nach dem trockenen Sommer 2003 aus dem Rohrbacher Steinbruch und soll nun wieder einwandern.

Eine Verbindung in den Kleinen Odenwald verläuft über das Emmertsgrundtal und eine weitere könnte südlich am Emmertsgrund vorbeiführen - wenn nicht der störende Schleichverkehr durch die Weinberge wäre. "Vom Feuersalamander bis zum Rehwild wandert hier allerhand hin und her", berichtet Trabold. Die Zahl der Brutpaare des Neuntöters habe sich auf fünf erhöht.

Im rekultivierten Steinbruch verströmen Oregano-Blüten ihren Duft, doch die heftigen Niederschläge der letzten Zeit haben vor allem die unerwünschten Pflanzen in den Schotterflächen wuchern lassen: Brombeeren, Gräser und Triebe der Topinambur-Pflanze - einer ausgewilderten Nutzpflanze aus der Gattung der Sonnenblume - sowie das giftige Jakobskreuzkraut. Die Pflege der Schotterflächen sei schwierig und nicht ganz ungefährlich, denn beim Bearbeiten mit der Kreiselegge könnten Steine umherfliegen, ist von Thomas Trabold zu erfahren.

Inzwischen kann der Verein auf einen Fuhrpark von historischen Unimogs und Einachsschleppern zurückgreifen, die - wie Trabold berichtet - bei Bedarf vom Seniorchef des Weinguts Clauer repariert werden. Gelernt hat dieser das in seiner Jugend in der Werkstatt von HeidelbergCement. Mit landschaftspflegerischen Maßnahmen ahme der Verein eine kleinbäuerliche Nutzung nach, um die Flächen offen zu halten.