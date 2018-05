Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Wenn Bohrermarkt ist, dann ist es Zeit, den Wintermantel aus dem Schrank zu holen. Oder mit anderen Worten: Die kalte Jahreszeit hat das Fest für gewöhnlich fest im Griff, darauf verwies Bürgermeister Horst Althoff bei seiner Begrüßung in Anbetracht des kühlen Regenwetters, das die Besucher von den Ständen, Buden und von den Karussells wegtrieb hinein ins beheizte Festzelt von Festwirt Küffner. Zur Festeröffnung am Freitagabend hatte der Musikzug des Turnerbundes Dilsberg vor der Bühne Stellung bezogen und verkündete mit Marschmusik und Big-Band-Sound, dass es Zeit für den Fassbieranstich ist.

Die Friedensbrücke leistete guten Schutz für einige Marktbuden. Festwirt Küffner hatte hier auch seinen offenen Grill aufgebaut, der den Wetterbedingungen zum Trotz mit dem Duft heißer Bratwürste und gegrillter Fleischspieße die Gäste anlockte. Daneben drehten die Besucher ebenfalls vom Regen geschützt in der Autoscooterbahn vergnügliche Runden oder übten sich im Schießen und im Pfeilwerfen auf Luftballons.

Dort, wo das Fahrgeschäft Flipper stehen sollte - das Frank Moll von der Stadtverwaltung vor allem für das jugendliche Publikum auf den Bohrermarkt hatte bringen wollen -, wartete nun der Hollywood-Star auf Fahrgäste. Und Moll zeigte sich sichtlich froh, dass es noch gelungen war, für den Ausfall des Flipper-Fahrgeschäftes einen Ersatz zu finden.

Nachdem es bereits Sonderpreise beim Kindernachmittag für Bratwurst, Pommes und Co. gegeben hatte, wollte Festwirt Hans-Peter Küffner mit einer besonderen Aktion am Eröffnungsabend vor allem die Vereine ansprechen. Vereine, deren Mitglieder alle in gleichen Trikots erschienen, konnten mit dem ersten Preis 30 halbe Hähnchen und 30 halbe Liter Bier gewinnen. Am einheitlichsten gekleidet, erschien wieder einmal der Traditionsverein Schützengesellschaft 1781 Neckargemünd, der mit seinen Mitgliedern gleich an der Bühne einen ganzen Tisch belegte. Dr. Manfred Rothe von den Schützen hatte zuvor mit drei Böllerschüssen die Markteröffnung und den bevorstehenden Fassbieranstich verkündet.

Bürgermeister Horst Althoff schlug nach diesem krachenden Vorbild auch beherzt auf den Zapfhahn ein, der im zweiten Anlauf mit nicht viel mehr als drei Schlägen sicher saß. Michael Lehner von Dinkelacker Schwaben-Bräu stand hierbei ebenso Pate wie Festwirt Küffner, der mit exakter Hahnplatzierung den Fassbieranstich beschleunigte.

Ihnen galt ein herzliches Dankeschön des Bürgermeisters, der stellvertretend auch Präsente an Gerd Ueberrhein für die Schützengesellschaft und Wolfgang Maurer für den Musikzug überreichte. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen sowie mit dem Festwirt, der mit neuen Aktionen die Programmgestaltung attraktiv halte, und nannte die Highlights der nächsten Festtage: den Seniorennachmittag, die Rock-Partynacht mit der Zap-Gang, den ökumenischen Gottesdienst im Festzelt, den Country-Frühschoppen und den Behörden- und Firmennachmittag mit großem Familienfeuerwerk am Abend.