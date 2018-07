Von Thomas Frenzel und Christoph Moll

Wilhelmsfeld. Im Luftkurort endet heute eine Ära. Nach 32 Jahren geht Hans Zellner (Freie Wähler) als dienstältester Bürgermeister des Rhein-Neckar-Kreises in den Ruhestand. Im RNZ-Interview blickt der 63-Jährige auf schöne und schwere Stunden zurück, erzählt, warum er Angebote ausgeschlagen hat, und verrät, wie ein Schicksalsschlag sein Leben verändert hat.

Herr Zellner, nach 32 Jahren ist heute Ihr letzter Arbeitstag als Rathauschef von Wilhelmsfeld. Um wie viel Uhr ist Feierabend?

Um 11 Uhr. Dann findet die Übergabe an meinen Nachfolger Christoph Oeldorf statt. Mit dem Ende der Öffnungszeit der Gemeindeverwaltung um 12 Uhr verlasse auch ich dann das Rathaus. Am Samstag absolviere ich mit Christoph Oeldorf zusammen noch den Fassbieranstich bei der Kerwe und am Sonntag regele ich wie in den letzten Jahren mit Warnweste und Polizeikelle den Verkehr für die Teilnehmer des Kerwelaufs.

Verdient ein Bürgermeister so wenig, dass er bis zum allerletzten Tag noch arbeiten muss?

Ja (lacht). Mein Grundverständnis des Amtes war es schon immer, auch an Wochenenden und an Feiertagen - wenn es notwendig ist - zu arbeiten. Ich werde meine Pflicht bis zum letzten Tag erfüllen.

Feiern Sie mit Ihren Mitarbeitern einen zünftigen Ausstand?

Ich habe alle aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter in die "Krone" eingeladen, um es noch einmal so richtig krachen zu lassen. Viele haben freiwillig bei meiner offiziellen Verabschiedung geholfen. Auch dafür wollte ich Danke sagen.

Ihr Büro ist so aufgeräumt - war das immer so oder ist das nur Ihrem Amtsende geschuldet?

Der Vorteil ist, dass meine Schränke abschließbar sind (lacht). Da ist so einiges drin verschwunden. Ich habe es immer gehasst, wenn Sachen in der Gegend rumstehen. Aber ja, ich habe schon das meiste aufgeräumt.

Wie lange dauerte das Auf- und Ausräumen?

Ich bin seit fünf Wochen immer wieder dabei. Ich kann das nicht länger als zwei Stunden am Stück aushalten. Da kommen so viele Erinnerungen hoch. Es gab so viele Erlebnisse - schöne Stunden, aber auch schwere Entscheidungen. Mir ist wieder viel eingefallen, was ich schon längst vergessen hatte.

Hintergrund Zur Person Hans Zellner ist in Schönau aufgewachsen und ging dort zur damaligen Volksschule. Danach schloss er in Heidelberg die Wirtschaftsschule mit der Mittleren Reife ab und machte an der Willy-Hellpach-Schule sein Wirtschaftsabitur. Im Anschluss an den Grundwehrdienst begann er bei der Stadtverwaltung Schönau seine Ausbildung zum Verwaltungsbeamten im gehobenen [+] Lesen Sie mehr Zur Person Hans Zellner ist in Schönau aufgewachsen und ging dort zur damaligen Volksschule. Danach schloss er in Heidelberg die Wirtschaftsschule mit der Mittleren Reife ab und machte an der Willy-Hellpach-Schule sein Wirtschaftsabitur. Im Anschluss an den Grundwehrdienst begann er bei der Stadtverwaltung Schönau seine Ausbildung zum Verwaltungsbeamten im gehobenen Dienst. Nach dem Studium an der Fachhochschule in Kehl war Zellner beim Gemeindeverwaltungsverband Schönau für die Finanzplanung der Mitgliedsgemeinden zuständig - darunter auch Wilhelmsfeld. Dort kandidierte der heute 63-Jährige im Jahr 1985 für die Nachfolge des heutigen Ehrenbürgers Manfred Holtzmann. Gleich im ersten Wahlgang gelang ihm gegen drei Mitbewerber mit 68,1 Prozent der Sieg. Acht Jahre später setzte er sich mit 95 Prozent gegen zwei Gegenkandidaten durch, 2001 verteidigte er sein Amt gegen einen Gegenkandidaten mit 64,6 Prozent der Stimmen. Bei der letzten Wahl 2009 traute sich keiner gegen ihn anzutreten. Er erhielt 97,8 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von über 40 Prozent. Zellner ist seit 40 Jahren mit seiner Frau Dagmar verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. cm

[-] Weniger anzeigen

Lassen Sie uns doch etwas teilhaben. 32 Jahre sind eine alles andere als kurze Zeit. Was ist Ihnen alles über den Weg gelaufen?

Zum Beispiel habe ich Fotos vom ersten Maibaum wiedergefunden, für den es vorher bestimmt zehn Besprechungen gab (schmunzelt). Als junger Bürgermeister habe ich einmal eine Schlittenfahrt durch den Wald organisiert, als es arg geschneit hatte. Diese hat aber damals der Jagdpächter mit der Flinte verhindert, um das Wild zu schützen.

Im Rückblick: Was waren Ihre größten Erfolge, worauf sind Sie besonders stolz?

Es sind drei Dinge: Erstens die Ansiedelung des Seniorenheims Erlbrunner Höhe. Das war damals ein totaler Kraftakt, auch weil die Finanzen der Gemeinde schlecht waren. Mein Wunsch war immer, dass kein kranker und älterer Mensch Wilhelmsfeld verlassen muss. Zweitens die Sanierungen von Kindergarten, Grundschule und Odenwaldhalle. Der angrenzende Rizal-Park ist zum neuen Ortsmittelpunkt geworden, der auch gegen erhebliche Widerstände aus dem Gemeinderat und unter vielen Diskussionen mit großer Bürgerbeteiligung entstanden ist. Der Park ist schön und gut geworden, dann fragt auch niemand, was es gekostet hat. Da bin ich stolz drauf, da habe ich Spuren hinterlassen. Drittens die 300-Jahr-Feier mit Festwochenende. Das war ein absoluter Höhepunkt, den ich nicht missen möchte.

Ein geplantes Gewerbegebiet sorgte einst für eine heftige Auseinandersetzung und überörtliche Schlagzeilen. Sie wollten es, es kam aber nicht. Wie sehen Sie das Ganze in der Rückschau?

Wir wollten für kleinere Gewerbetreibende einen Teil des Waldes nutzen, da wir keine freien Flächen mehr hatten. Das Verwaltungsgericht hat den Bebauungsplan "Köhlerwald" damals wegen Lärmwerten gelupft. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Zwei Firmen haben daraufhin den Ort verlassen. Es wurde damals kräftig Stimmung gemacht. Aber damit muss man als Bürgermeister leben. Es gab manch harte Diskussion und es gab auch Anfeindungen. Ich würde es aber wieder so machen. Für mich stand das Allgemeinwohl immer über dem Wohl des Einzelnen. Darauf habe ich meinen Amtseid geleistet. Und das war meine Maxime. Später ist uns dort übrigens eine Wohnbebauung unter dem anderen Titel "Am Waldrand" gelungen. Die Grundstücke gingen weg wie warme Semmeln. Mit den Erlösen haben wir damals die Sanierung der Christian-Morgenstern-Grundschule finanziert und den Schulstandort gesichert.

Wie hoch war der Preis des Amtes - auch gesundheitlich?

Zuerst habe ich kräftig zugenommen - jedes Jahr ein Kilo. Mit 83 bin ich gestartet, jetzt sind es knapp unter 100 Kilo und ich bin zufrieden. Man soll nicht immer der Letzte sein, der nach Hause geht, und nicht immer und überall mittrinken. In den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass ich nach harten Gemeinderatssitzungen am nächsten Morgen manchmal Probleme hatte und nicht in die Gänge gekommen bin. Schwer getroffen hat mich vor knapp vier Jahren die Diagnose Nierenkarzinom. Das war ein Schlag. Es war ein Zufallsbefund. Mir wurde damals ein Drittel der Niere entfernt. Im Krankenhaus habe ich sehr viel Leid gesehen, ich war der Einzige, der als geheilt entlassen wurde. Ich bin dadurch demütiger und gelassener geworden. Ich haue zwar noch auf den Tisch, aber das war es dann auch.

Zwei Dinge sind in der öffentlichen Wahrnehmung in vorderster Linie mit Wilhelmsfeld verbunden: José Rizal, der philippinische Freiheitskämpfer, der eine Zeit lang in Wilhelmsfeld wohnte, und der Luftkurort, der einzige im Rhein-Neckar-Kreis. Wie wichtig sind diese beiden Attribute?

Sehr wichtig. Es sind Alleinstellungsmerkmale und Aushängeschilder. Hinzu kommt noch der Teltschikturm. Mit dem Luftkurort wird Sommerfrische und angenehmes Wohnen verbunden. Der Luftkurort kam in jeder Rede von mir vor. Man kann zu jeder Zeit in den Rizal-Park gehen, immer trifft man Philippiner. Es ist der einzige Ort in Europa, an dem des Nationalhelden gedacht wird.

Im Wilhelmsfelder Gemeinderat halten sich die Kräfte von Freien Wählern, Grünen, CDU und Bürgergemeinschaft die Waage. Macht eine solche Situation das Regieren schwieriger?

Es hat sich in den letzten Jahren zum Negativen verändert, weil die Fraktionen immer seltener geschlossen auftreten. Gut ist, dass der Bürgermeister nicht nur von einer großen Fraktion abhängig ist. Wir haben in den letzten 32 Jahren 25 Millionen Euro investiert, trotzdem ist die Verschuldung kaum gestiegen und die Rücklage sogar gewachsen. Vielleicht war manchen das Tempo auch zu flott.

Warum sind Sie eigentlich Bürgermeister geworden?

Als junger Verwaltungsbeamter in Schönau habe ich miterlebt, wie der Bürgermeister gravierende Fehler gemacht hat. Da habe ich gedacht: Das kann ich besser und bin in Schönau angetreten. Mit 29 war ich für viele aber noch zu jung. Im Wahlkampf habe ich damals viel gelernt. Als mich die Wilhelmsfelder dann zwei Jahre später gefragt haben, hatte ich eigentlich keine Lust auf eine Kandidatur.

Haben Sie es jemals bereut?

Manchmal bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt: Ich schmeiße alles hin. Aber ich war immer ein Kämpfer - auch im Sport. Das ist mein Naturell.

Als Sie Bürgermeister wurden, war Helmut Kohl erst drei Jahre Bundeskanzler, der US-Präsident hieß Ronald Reagan und Boris Becker gewann zum ersten Mal Wimbledon. Hatten Sie damals schon vor, 2017 als Bürgermeister in den Ruhestand zu gehen?

Um Gottes Willen! Das war nie meine Lebensplanung. Nach meiner ersten Amtszeit ging es darum, wiedergewählt zu werden. Da geht es auch um existenzielle Fragen wie den Anspruch auf Pension. In dieser Zeit haben wir auch unseren Lebensmittelpunkt von Schönau nach Wilhelmsfeld verlegt und ein Haus gebaut. Ich habe hier viele Freunde gefunden.

Hat es Sie in all den Jahren nie gereizt, etwas anderes zu machen?

Ich hatte zwei Angebote von Großen Kreisstädten aus dem Bodenseeraum. Die dortigen Fraktionsvorsitzenden waren auch bei mir zu Hause. Damals waren aber unsere Kinder noch klein. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Danach bin ich auch nie wieder gefragt worden. Das hatte sich rumgesprochen. Ich habe es aber nie bereut. Als Oberbürgermeister rennt man von morgens 7 Uhr bis nachts um 1 Uhr rum. Da hätte ich gar keine Zeit mehr gehabt. Ich bin ein Familienmensch. Und Geld ist nicht alles.

Sie hätten noch einmal antreten können.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Aufhören da. Nach 32 Jahren ist alles etwas eingefahren und ich bin bei Diskussionen ungeduldiger geworden. Ein neuer Bürgermeister kommt auf neue Ideen. Man muss sich einmal vorstellen: Alle, die 38 Jahre oder jünger sind, kennen nur mich als Bürgermeister.

Gibt es ein Projekt, dass Sie noch gerne umgesetzt hätten?

Ja, ich hätte gerne noch einen Masterplan für weitere Baugebiete erstellt. Aber dafür hat mir die Energie für zu erwartende Auseinandersetzungen gefehlt.

Mit Christoph Oeldorf ist ebenfalls ein Freier Wähler zu Ihrem Nachfolger gewählt worden. Darüber dürften Sie nicht unglücklich sein.

Nein. Daraus habe ich nie einen Hehl gemacht, sondern es auch offen gesagt. Christoph Oeldorf bringt fachlich alles mit, was ein Bürgermeister braucht. Da sein Vater auch 32 Jahre lang Bürgermeister in Hirschberg war, weiß er, was auf ihn zukommt. Ich sehe Wilhelmsfeld auch künftig bei ihm in guten Händen.

Wie sieht die Amtsübergabe an Ihren Nachfolger aus?

Die läuft schon seit vier Wochen scheibchenweise. Wir haben gemeinsam Termine wahrgenommen und uns jede Woche für etwa eine Stunde getroffen. Auf einmal geht das nicht, denn wir haben so viele laufende Vorgänge. In einer Gemeindeverwaltung gibt es keinen Abschluss. Mit mir geht natürlich auch viel Fachwissen in den Ruhestand, das in keiner Akte steht. Ich will eine geordnete Übergabe. So schnell werde ich mich auch nicht im Rathaus blicken lassen, damit Christoph Oeldorf sich einarbeiten kann. Ich bin aber jederzeit bereit, Auskunft zu geben. Dazu gehört auch, dass meine Frau der Lebensgefährtin von Christoph Oeldorf Tipps für das Leben in der Öffentlichkeit als "First Lady" gegeben hat. Auch für sie wird sich einiges verändern, man steht immer unter Beobachtung.

Welche Ämter werden Sie behalten?

Ich werde noch bis 2019 Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Kreistag sein und Mitglied der Verbandsversammlung der Metropolregion bleiben. Mein Amt als Vorsitzender der baden-württembergischen Bürgermeister werde ich Ende 2018 abgeben. Das sollte ein aktiver Bürgermeister im Tagesgeschäft innehaben. Dieses Netzwerk hat mir einige Türen geöffnet.

Was wird Ihre erste Amtshandlung als Pensionär sein?

Das weiß ich noch nicht. Ausschlafen werde ich nicht, ich bin Frühaufsteher. Aber ich werde es genießen, dass mein Tagesablauf nicht mehr fremdbestimmt wird. Ich freue mich auf mehr Zeit für meine Hobbys Radfahren und Joggen, außerdem will ich mit meiner Frau mehr reisen. Die Küche und den Hauswirtschaftsraum werde ich ihr aber nicht streitig machen. Da werden wir uns nicht in die Haare kriegen.

Wie verhindern Sie, dass Sie am Montag aus Gewohnheit ins Rathaus gehen?

Indem ich den Schlüssel abgebe. Der frühere Landrat hat einmal gesagt, dass er den Ruhestand erst gemerkt hatte, als er sich hinten ins Auto gesetzt hat und es nicht losgefahren ist (lacht). Das kann mir nicht passieren, weil ich keinen Fahrer habe. Vermissen werde ich meine Mitarbeiter, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe.

Wie sehen Sie Ihre künftige Rolle als Altbürgermeister in der Gemeinde? Werden Sie weiter in der Kommunalpolitik mitmischen? Es könnte Ihnen schwerfallen, sich herauszuhalten.

Ich bin künftig nicht mehr der erste, sondern ein Bürger. Ich werde die Kommunalpolitik beobachten, aber mich nicht öffentlich dazu äußern. Mit Kommentaren würde ich niemandem einen Gefallen tun. Wenn ich sehe, dass etwas schiefläuft, werde ich das den Verantwortlichen persönlich sagen.

Bei Ihrer Verabschiedung haben Sie einen Zuschuss für ein Wohnmobil bekommen. Gibt es für Sie als Zwei-Meter-Mann ein besonders Modell?

Wir haben schon eins im Auge. Das Problem ist aber tatsächlich, dass ich darin nicht stehen kann. Es fehlen drei Zentimeter. Deshalb wird es wohl doch ein anderes Modell. Wir hatten bisher einen Wohnwagen und gehen gerne Campen. Wir mögen das Zigeunerleben. Deutschland hat so viele schöne Ecken und Gegenden, die wir noch erkunden wollen. Aber wir haben Ziele in ganz Europa.