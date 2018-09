Neckargemünd-Mückenloch. (rbr) Trainierte Katzen gehen aufs Katzenklo. Und Hunde? Für die hat der städtische Bauhof in Mückenloch sechs Hundetoiletten aufgestellt. Oder besser gesagt für ihre Besitzer, schließlich sollen die Tütchen die Umgebung und ihre Hände sauber halten. Bezahlt und angeschafft hat die Tütenspender der Ortschaftsrat aus seinen freien Verfügungsmitteln. Nun nahmen sich die Ortschaftsräte die Zeit, diese neuen Errungenschaften zu inspizieren.

Doch wo stehen die Hundetoiletten? Als Aufstellungsorte wurden Wege und Plätze auserwählt, die von Hundebesitzern gerne gegangen werden. Die grünen und relativ unauffälligen Behälter finden sich nun am Ortsausgang in Richtung Dilsberg, einer ist direkt neben dem neuen Wartehäuschen, ein anderer beim Feuerwehrgerätehaus in der Nähe des Bolzplatzes, ein weiterer steht von Waldwimmersbach kommend beim Radschuhbahnhof und jeweils einer beim Friedhof in Richtung Schützenhaus sowie auf dem Kirchberg beim BSC-Sportheim. Ein weiterer grüner Kasten soll noch demnächst im Neckarhäuserhof beim Fährhaus aufgestellt werden.

Nach Auskunft von Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser obliegt die Bestückung und die Entleerung der Abfalltüten in der Zuständigkeit des städtischen Bauhofs. Das soll im gleichen Turnus geschehen wie die Leerung der sonstigen Abfallbehälter. Nun hoffen die Ortschaftsräte, dass die neuen Hundetoiletten von Seiten der Hundehalter gut angenommen werden und der Hundekot an den Wegrändern der Vergangenheit angehört.

Nicht nur in Sachen Hundehäuschen war die Stadt Neckargemünd fleißig. Auch neue Wartehäuschen an den Bushaltestellen wurden in Mückenloch am Ortsausgang in Richtung Dilsberg sowie in den Stadtteilen Kleingemünd und Dilsberg-Neuhof aufgestellt. Hier wünscht sich der Ortsvorsteher, dass dieser wichtige Wind- und Regenschutz von mutwilligen Beschädigungen und Vandalismus verschont bleibt.