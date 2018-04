"Der Blick zurück auf meine bisherige Amtszeit hat mir bestätigt, dass es für mich die richtige Entscheidung war, das Amt des Bürgermeisters auszuüben", so Horst Althoff (CDU). Der Bürgermeister ging besonders auf Waldhilsbach ein: Dort habe man in den vergangenen Jahren viel erreicht. Althoff nannte die Generalsanierung der Mehrzweckhalle sowie die Sanierung des Rat- und Schulhauses. "Der Dorfmittelpunkt wurde auf diese Weise erheblich aufgewertet." Investiert worden sei auch in den städtischen Kindergarten und es sei sichergestellt worden, dass die Grundschule als selbstständige Einrichtung erhalten bleibt. Zudem seien Buslinien ausgebaut sowie das Friedhofsareal und die Friedhofshalle neu geordnet und saniert worden. Die Förderung der Vereine werde auch zukünftig ein Schwerpunkt sein.

In den nächsten Jahren wolle er Waldhilsbach weiter voranbringen, so der 53-Jährige. Er kenne die Wünsche, Sorgen und Anregungen. So gelte es, Räume und Personal für die "verlässliche Grundschule" auszubauen. Eine Lösung mit Außenklassenzimmer in der Halle sei in Aussicht. Zu berücksichtigen sei auch der steigende Bedarf an längeren Öffnungszeiten im Kindergarten. Die Forderung nach Tempo 30 in der Heidelberger Straße gelte es beim Landratsamt durchzusetzen. Schnelles Internet sei unerlässlich, der Ausbau im Kreis laufe. Althoff nannte auch den Bolzplatz und eine Skateranlage sowie den Hochwasserschutz, an dessen Verbesserung man arbeite. Der Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr könne wohl noch dieses Jahr beschlossen werden. Und für alternative Bestattungsformen wie ein anonymes Gräberfeld hege er "große Sympathien". cm