Leimen. (ms) Die Sanierung sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen in der Hirtenwiesenstraße - vom Fasanenweg bis zur Wilhelm-Haug-Straße samt Fußweg zur Tinqueuxallee - ist abgeschlossen und wurde vor Kurzem durch das letzte Bauwerk in der Tinqueuxallee komplettiert. Das wegen des langwierigen Genehmigungsverfahrens zeitlich sehr aufwändige und komplexe Bauwerk am Ende des Fußwegs zur Tinqueuxallee konnte bereits zuvor problemlos gesetzt werden. Die erforderliche Grundwasserabsenkung wurde unlängst ausgeschaltet und abgebaut. Ebenfalls konnte die mit provisorisch installierten Pumpen eingerichtete Hebeanlage abgebaut und der Kanallauf vollständig geschlossen werden. Damit gehören die Geruchsbelästigungen der Vergangenheit an. Mit dem laufenden Straßenbau im Verbindungsweg zur Tinqueuxallee steht nach über einem Jahr die Baumaßnahme nun endlich vor ihrem Abschluss. Das Asphaltieren des gesamten Bauabschnitts ist - abhängig von den herrschenden Temperaturen - für Anfang 2017 geplant.