Von Ute Teubner

Bammental. Was lange währt, scheint endlich gut zu werden: Die Sanierung des Bammentaler Heimatmuseums ist nun endlich unter Dach und Fach - knapp eineinhalb Jahre nachdem ein Wasserschaden die ehemalige Schalterhalle in dem früheren Bahnhofsgebäude in Mitleidenschaft gezogen hatte (siehe "Hintergrund"). Der Raum ist seit kurzer Zeit wieder hergerichtet und der neue Klinker-Natursteinboden eingebracht. "Mitte bis Ende September kommen dann auch die Möbel wieder rein", lässt Wolfgang Hafner von der Gemeindeverwaltung auf RNZ-Anfrage durchblicken. Eine befriedigende Antwort darauf, weshalb sich die Arbeiten derart in die Länge zogen, erhält man indes nicht aus dem Rathaus.

Die "Crux" habe darin gelegen, einen geeigneten Bodenbelag für den sogenannten "Bahn-Ausstellungsraum" zu finden, bemüht sich Bürgermeister Holger Karl um einen Erklärungsversuch. Zunächst sei das Verlegen von Fischgrätparkett auf der rund 80 Quadratmeter großen Fläche favorisiert worden; insbesondere der "Arbeitskreis Heimatmuseum" habe sich für diese Variante ausgesprochen, um dem ursprünglichen Zustand möglichst nahe zu kommen. "In Absprache haben wir uns dann jedoch für einen Steinboden entschieden", so Karl. "Der ist viel unempfindlicher als Holz, zumal das Gebäude feucht und in der Regel nicht beheizt ist."

Und dann gab es da noch dieses "versicherungsrechtliche Problem", von dem der Bürgermeister vor einem Jahr sprach, und das der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten im Bammentaler Heimatmuseum offenbar lange Zeit im Wege stand. Zur genauen Ursache des Wasserschadens hatte sich Holger Karl damals aus versicherungstechnischen Gründen nicht äußern wollen. Nachdem die Gemeindeverwaltung vor einigen Wochen schließlich das "endgültige O.K." der Gebäudeversicherung zur Wiederherstellung des Bodenbelages bekommen habe, sei die Vergabe der Arbeiten denn auch umgehend in Angriff genommen worden, verlautet es aus dem Rathaus.

Bella Hassmann spricht gegenüber der RNZ dennoch von einem "sehr schleppenden Verlauf". Die erste Vorsitzende des "Arbeitskreises Heimatmuseum" ist nicht glücklich darüber, im Ungewissen über die Vorgehensweise in Sachen Museumssanierung gelassen worden zu sein: "Wir konnten die ganze Zeit über gar nichts planen, da wir regelrecht in der Luft hingen."

Der engagierte Arbeitskreis mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern organisierte in der Vergangenheit im Heimatmuseum stets vier Ausstellungen pro Jahr. Für das laufende Jahr, so Hassmann, sei momentan keine Schau mehr geplant: "Das bekommen wir einfach nicht hin, alles auf die Schnelle wieder einzuräumen - es ist noch Einiges an Arbeitseinsatz nötig, um die Schalterhalle wieder mit dem Inventar auszustatten und das Museum zu eröffnen."

Doch selbst dann, so scheint es, ist in der Bahnhofstraße 5 längst noch nicht alles in trockenen Tüchern. Es hat sich neue Unbill angebahnt, die beseitigt werden will: So ist die Fassade des Bammentaler Heimatmuseums zum Bahnsteig hin wahrlich keine Zier, wird sie doch von massiven Graffiti-Schmierereien verunstaltet. Mit der Instandsetzung des Museumsinneren alleine ist es somit wohl nicht getan. Damit es am Ende nicht heißt: Innen hui, außen pfui!