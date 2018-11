Heiligkreuzsteinach. (fi) Die Freude hielt sich in Grenzen, Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl erschien zum Beschluss der Haushaltssatzung 2014 im dunkelgrauen Kostüm. Die Sorge um sinkende Einwohnerzahlen treibt den Gemeinderat um. Das zog sich durch alle Erläuterungen und Erklärungen zum Haushalt, der schlussendlich einstimmig verabschiedet wurde.

Die Zahlen erläuterte Werner Fischer vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau vor zahlreichen Zuhörern im neuen Bürgersaal. Das Fiskaljahr umfasst ein Gesamtvolumen von 6.460 100 Euro, davon gehören 5,6 Millionen Euro in den Verwaltungshaushalt. Schlüsselzuweisungen einschließlich Investitionspauschale bilden die Lebensader, "aus denen wir zusammen 1.191 600 Euro und damit nur 18.800 Euro mehr erwarten dürfen als 2013", so Fischer. Grundlage dazu: die eigene Steuerkraft, die Einwohnerzahl und der sogenannte Kopfbetrag. "Die Einwohnerzahl hat sich leider weit überdurchschnittlich reduziert." Quasi über Nacht habe man 202 Einwohner verloren. Das entspreche einem Rückgang gegenüber den bisherigen Volkszählungszahlen von sieben Prozent. Für Bürgermeisterin Pfahl ist es ein Schwerpunktthema, das "uns in den nächsten Jahren sehr beschäftigen wird": die Entwicklung von Ideen, Plänen und Maßnahmen zur Gewinnung neuer Einwohner.

Dennoch wird weiter investiert. In die Sanitäranlagen der Steinachtalhalle (100.000 Euro), das Landessanierungsprogramm (100.000 Euro), Bau von Photovoltaikanlagen (150.000 Euro), die Platzbefestigung des Bauhofgeländes (40.000 Euro), ein neues Kommunalfahrzeug (125.000 Euro) und in die Hilsemer Dorfgemeinschaft mit dem Kauf eines Grundstücks für 32.000 Euro. Es gibt einen Investitionskostenzuschuss für den Schützenverein von 10.000 Euro, die Erweiterung der Urnenwand kostet 15.000 Euro und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Vorderheubach 18.000 Euro. "Die Finanzierung all dieser Maßnahmen erfolgt über Zuschüsse, die Zuführung zum Vermögenshaushalt, eine Darlehensaufnahme und eine Rücklagenentnahme", so Pfahl.

Karl-Heinz Erhard (CDU) verglich die Gemeinde mit einem Kreuzfahrtschiff, schwindende Passagierzahlen und Wetterkapriolen sorgten für Turbulenzen, aber Kapitän und Mannschaft steuerten sicher. Die CDU hatte Anträge eingebracht, um die Attraktivität des Erholungsortes zu steigern: Einrichtung eines Bürgerbusses, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, altersgerechte Wohnanlage, neue Baugebiete, besseres Marketing, bessere Anbindung an das Breitbandnetz. "Wir erwarten für 2014 immerhin einen Überschuss von 153.800 Euro", so Erhard.

Für die SPD nannte Dr. Hans-Rupprecht Klee dies "Wunschvorstellungen zu zukünftigen Plänen". Was zwar gut aussehe, relativiere sich durch Entnahme von 385.000 Euro aus den Rücklagen und zusätzlich einer Darlehensaufnahme von 150.000 Euro. "Es wird windig, Gegenwind kommt auf." Die Zuschusssystematik sei vorhersehbar, nicht aber der Einwohnerverlust. Die Anzahl der steuerzahlenden Betriebe habe sich seit 2013 um sechs verringert und betrage nun 42. "Durch die Einwohnerverluste fehlen uns in Zukunft jährlich über 400.000 Euro, in den nächsten Jahren kommt der Sturm", so Klee.

Für die FLH nahm Ernst-Michael Heß Stellung. "Bei fast 70 Prozent unserer Finanzmasse haben wir keinen Einfluss", stellte er fest. Dennoch sollte der geringe Spielraum genutzt werden, in strukturelle Einrichtungen, in die Bildung und in die Umwelt zu investieren. "Dazu gehören auch die Vereine, das Gewerbe und sämtliche Dienstleister im Ort." Die Diskussion um die "Odenwaldhölle" habe ein negatives Szenario gezeichnet.