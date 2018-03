Seit gestern Bürgermeisterin: Sieglinde Pfahl trat am Mittwoch gut gelaunt ihr Amt als Rathauschefin in Heiligkreuzsteinach an. Foto: Alex

Seit gestern Bürgermeisterin: Sieglinde Pfahl trat am Mittwoch gut gelaunt ihr Amt als Rathauschefin in Heiligkreuzsteinach an. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Heiligkreuzsteinach. Die üppig blühende Orchidee auf dem Schreibtisch ist neu. "Eine Blume muss sein", sagt Sieglinde Pfahl und lächelt. Mehr hat sich auf den ersten Blick in Zimmer sieben des Heiligkreuzsteinacher Rathauses nicht verändert. Ja, und die Person hinter dem Schreibtisch ist natürlich eine neue. Am Mittwoch hat Sieglinde Pfahl (CDU) ihr Amt als Rathauschefin der 2900-Seelen-Gemeinde im Odenwald angetreten. Heiligkreuzsteinach hat jetzt eine Bürgermeisterin - die erste in seiner Geschichte. "Ich freue mich riesig, dass es jetzt losgeht", strahlt die 45-Jährige.

Fast zwei Monate ist es her, dass sich die frühere Bankfachwirtin überraschend gleich im ersten Wahlgang gegen vier männliche Mitbewerber durchgesetzt hatte und zur Nachfolgerin von Karl Brand gewählt wurde, der an Silvester nach 24 Jahren im Amt in den Ruhestand ging. "Die letzten Wochen waren anstrengend, sind aber wie im Fluge vergangen", berichtet Sieglinde Pfahl. Im Pfarramt habe sie weiter als Sekretärin gearbeitet, zwei Verwaltungsseminare in Kehl besucht und bereits Termine als künftige Rathauschefin wahrgenommen. "Die Übergabe lief sehr gut, Karl Brand hat mir einen guten Start ermöglicht."

Ihren ersten Arbeitstag begann Sieglinde Pfahl um 7.30 Uhr. Weit hatte sie es nicht, denn sie wohnt nur ein paar hundert Meter vom Rathaus entfernt. Zum ersten Mal auf dem Chefsessel im Rathaus saß sie aber schon am Neujahrstag. "Ich bin ins Rathaus und habe mich schon mal gedanklich vorbereitet", erklärt die neue Bürgermeisterin. "Deshalb habe ich auch ganz gut geschlafen." Sie wisse aber auch um die große Herausforderung und Verantwortung, betont die 45-Jährige: "Weil ich keine Rathauserfahrung habe, muss ich noch viel lernen und mich einarbeiten", so Pfahl. "Ich muss mir erst einmal einen Überblick verschaffen, das wird einige Zeit in Anspruch nehmen." Die 45-Jährige bittet um die klassische "Schonfrist" von 100 Tagen. Ein Vorteil für sie sei, dass sie lange im Gemeinderat war.

Das Hauptaugenmerk der neuen Bürgermeisterin gilt bereits der Vorbereitung ihrer ersten Gemeinderatssitzung am 24. Januar. Außerdem lagen am Mittwochmorgen schon diverse Anträge auf ihrem Tisch. Immer wieder klingelte das Telefon, Bürger wünschten ihrer neuen "Meisterin" alles Gute. Sieglinde Pfahl stellte sich gestern auch bei ihren Mitarbeitern vor und erklärte ihre Vorstellungen. "Es soll ein offenes Rathaus bleiben, die Bürger sollen zu mir kommen können", so Pfahl. Während Karl Brand kaum mit dem Computer gearbeitet hat, hatte die 45-Jährige diesen gestern gleich angeschaltet. Organisatorisch wolle sie einiges ändern, so Pfahl. Es soll künftig zum Beispiel "Teamsitzungen" geben.

Nächste Woche stehen Antrittsgespräche an, der "Bürgermeisterwechsel" wird offiziell am 1. Februar um 19 Uhr in der Steinachtalhalle gefeiert. Doch die "Feuertaufe" mit dem ersten Fassbieranstich wartet erst bei der Kerwe im September. Als erstes will die neue Bürgermeisterin das Thema demografischer Wandel anpacken und die im Wahlkampf angekündigte Zukunftswerkstatt umsetzen. "Wir können uns damit nicht viel Zeit lassen, es muss etwas passieren." Das Problem des Bevölkerungsrückgangs sei existenziell. "Es muss uns gelingen, diesen Trend zu stoppen."

Neben Gesetzesbüchern und einem Füller hat die verheiratete Mutter zweier Kinder (13 und 17) übrigens auch eine kleine Glücksmaus ins Rathaus mitgebracht, die sie von ihrer Familie bekam. Was soll da jetzt noch schiefgehen?