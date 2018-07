Heiligkreuzsteinach. (mare) Über diese Vollsperrung der Landesstraße 535 ist Sieglinde Pfahl gar nicht böse. Zwar wird ab Dienstag, 29. März, die Verbindungsstraße in den hessischen Odenwald aufgrund von Sanierungsmaßnahmen für drei Wochen nicht befahrbar sein. Doch einerseits werden die Arbeiten in zwei separaten Abschnitten stattfinden und die "Umleitungsregelung über die Ortsteile kein Problem sein", wie die Bürgermeisterin sagt. Und andererseits ist der "Zustand der Straße so schlecht, dass wir sehr glücklich über die Sanierung sind."

Betroffen von der Erneuerung der Fahrbahndecke ist das etwa zwei Kilometer lange Teilstück zwischen der Einmündung der L 535 und der Kreisstraße 4120 bei Vorderheubach bis zur Einmündung der Kreisstraße 4123 bei Hilsenhain. Die Arbeiten werden dabei in zwei Abschnitten stattfinden: Zunächst mittig zwischen der Einmündung der Kreisstraße nach Hilsenhain und derjenigen in Richtung Lampenhain. Hierbei erfolgt die Umleitung über Hilsenhain und Bärsbach. Der zweite Abschnitt beginnt nach der Einmündung der Kreisstraße nach Lampenhain und geht bis an die Kreisstraße in Richtung Vorderheubach. Hier wird der Verkehr in beide Richtungen über Vorderheubach und Lampenhain umgeleitet. Die Sanierung - die Arbeiten an Borden, Rinnenplatten und Straßenabläufen sowie eine neue Asphaltschicht beinhaltet - wird im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe durchgeführt und kostet rund 375 000 Euro.

"Ich bin froh, dass das Land in den ländlichen Raum investiert", sagt Sieglinde Pfahl. Zwar müsse man die Beeinträchtigungen der Baustelle hinnehmen. Doch hielten diese sich in Grenzen. Denn: "Es wurde ganz bewusst die Ferienwoche als Baubeginn gewählt." Und durch die großen Furchen, die die Fahrbahn auf diesem Abschnitt aufweist, sei die Sanierung absolut richtig. "Besonders für Zweiräder war das schon sehr gefährlich", so Sieglinde Pfahl. "Mir haben auch viele Fahrradfahrer davon erzählt." So habe sie sich "schon gewünscht, dass da endlich etwas kommt, und prompt passiert es."

Zufrieden zeigte sich die Bürgermeisterin auch über die Kommunikation mit dem Regierungspräsidium, die zuletzt bei einer Vollsperrung in Schönau suboptimal verlaufen war. "Wir wurden im Vorfeld rechtzeitig informiert und in die Planungen und Umleitungsregelungen eingeweiht", erzählt Pfahl. "Das ist vorbildlich und optimal gelaufen."