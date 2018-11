Heiligkreuzsteinach. (pol) Wegen eines Hundes stürzte am gestrigen Karfreitag gegen 9.45 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in der Straße In der Au. Wie die Polizei mitteilte, war ihm auf dem engen einspurigen Weg eine Frau mit ihren drei Hunden entgegen gekommen. Ein Hund soll dabei nicht angeleint gewesen sein. Der junge Mann erkannte diesen offensichtlich zu spät, bremste und stürzte. Er zog sich eine Beinverletzung zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.