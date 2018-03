Von Karin Katzenberger-Ruf

Heiligkreuzsteinach-Hilsenhain. Hier der auf Hochglanz polierte Lanz-Bulldog, Baujahr 1938, dort der fast 20 Jahre jüngere, aber von Rostflecken übersäte "Tiger EH 200" der Marke Eicher: Zum vierten "Hilsemer Schleppertreffen" rollten alte Traktoren aus der ganzen Region an. Und mit rund 140 Teilnehmern konnte ein Rekordergebnis verbucht werden.

Ob sie vollständig restauriert oder einfach nur fahrtüchtig und mit Patina behaftet sein sollten, ist Ansichtssache, aber auch eine Geldfrage. Schließlich haben nicht alle Besitzer das technische Wissen, um bei ihren "Schätzchen" selbst Hand anzulegen. Stefan Heid aus Plankstadt, der erstmals zum Schleppertreffen nach Hilsenhain kam, kann da wiederum ganz auf seinen Sohn, einen Landmaschinenmechaniker, vertrauen.

Aus Schriesheim ist Herbert Bausch ebenfalls erstmals angereist. Sein Traktor, Baujahr 1957, stammt aus Idar-Oberstein und hatte dort vergleichsweise wenig Arbeitseinsätze. Also ist auch der Lack in der Farbe "petrol" noch nicht oder nur stellenweise ab. Der Besitzer hat an dem Fahrzeug nur neue Vorderreifen aufziehen lassen. Arbeiten muss der Oldtimer nun gar nicht mehr und kommt nur noch für Ausfahrten zu Schleppertreffen raus. Fürs Foto nimmt Herbert Bausch auf dem Fahrersitz Platz, lässt den Motor an. Und der tuckert vor sich hin und stöhnt nach dem Abschalten nochmals nach. Für die Umstehenden klingt das wie Musik in den Ohren.

Natürlich entwickeln sich vor Ort auch jede Menge Fachgespräche. Etwa über das richtige Fahren der alten Traktoren und dass man stets den Respekt vor den schweren Maschinen mit der hohen Schubleistung bewahren sollte. Sofern die Besitzer in der Nähe sind, lassen sie sich gern mit Fragen löchern. So wie Klaus Paul aus Mannheim, der mit einem "Zettelmeyer", Baujahr 1949, samt "Binger Seilzug" vorgefahren ist. Dieses Modell leistete einst in den Weinberg-Steillagen an der Nahe gute Dienste. Das Fahrzeug ist nicht "runderneuert", nur repariert.

Herrlich auch der himmelblaue Hanomag aus Ellenbach, der unter einem der Apfelbäume auf der Wiese geparkt ist. Den Plaketten auf der Windschutzscheibe ist zu entnehmen, welche Alpenpässe das Fahrzeug schon überquert hat. Um rechtzeitig zum Schleppertreffen in Hilsenhain zu gelangen, mussten die Fahrer zum Teil früh starten. Für 25 Kilometer war etwa eine Stunde zu kalkulieren und dann ging es zum Ortsteil von Heiligkreuzsteinach ja auch noch ganz schön den Berg hinauf. In etwa einer halben Stunde hat es Ferdinand Wiederroth mit einem Porsche Super 329, Baujahr 1961, von Schnorrenbach nach Hilsenhain geschafft. An seinem Fahrzeug hat er nicht nur eine Tafel der technischen Daten, sondern auch Fotos über den Zustand vor und nach der Restaurierung hinterlassen.

Vom Parkwächter, in dem Fall der "Oweiser", wird er in den hinteren Teil der Wiese eingewiesen. Schließlich müssen alle Fahrzeuge so platziert werden, dass sie zur geplanten Ausfahrt am Nachmittag das Gelände leicht verlassen können. Viele werden danach schon wieder die längere Heimfahrt antreten. Das Schleppertreffen war nun auch erstmals vom Wetter verwöhnt und wurde so zum Spaß für die ganze Familie, was nicht zuletzt viele kleine Besucher belegten.