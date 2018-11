Von Agnieszka Dorn

Spechbach. Das war ganz schön knapp. Irgendwie schätzte der Fahrer der 80 Jahren alten Luxuskarosse von Aston Martin gestern Nachmittag die glatte Fahrbahn falsch ein. Er kriegte die Kurve nicht richtig und kam kurz vor der Absperrung - und somit kurz vor den Schaulustigen - zum Stehen. Eine Gefahr bestand für alle Anwesenden aber nicht. Dieses Jahr fand die Oldtimerrallye Heidelberg Historic mehr oder weniger untern Regenschirm statt: Kurz bevor die alten Autos in Spechbach ankamen, öffnete der Himmel seine Schleusen, es schüttete wie aus Kübeln. Die Regenschirme wurden aufgespannt und diejenigen, die keine Schirme hatten, stellten sich kurzerhand unter Hausdächer oder Sonnenschirme.

Heidelberg Historic - die Fotogalerie

Der Regen machte die Straße glatt, und die Kurven mit "Karacho" zu nehmen wie all die Jahre zuvor beim schönsten Wetter, war diesmal nicht möglich. Der besagte Aston-Martin-Pilot stoppte also, anstatt um die Ecke zu biegen, wenige Meter vor dem Absperrgitter, das die Zuschauer von der Strecke trennte. Diese wichen hinter der Absperrung zurück, hatten aber scheinbar keine Angst. Dann legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein - und schätzte die Situation erneut falsch ein. Denn diesmal krachte es wirklich: Beim Rückwärtsfahren stieß der Fahrer mit seinem Roadster gegen die gegenüberliegende Absperrung, und zwar so sehr, dass das Nummernschild abflog. Nun halfen die Zuschauer: Der Fahrer bekam sein Nummernschild in die Hand gedrückt und brauste sofort weiter.

190 Teilnehmer fuhren in diesem Jahr mit, alle Autos hätten insgesamt einen Wert von etwa 50 Millionen Euro, sagte Moderator Michael Hagemann. Zunächst fuhren die Schlitten an der Schule vorbei; dort gab es eine Zeitkontrolle. Danach fand am legendären Rundkurs die Gleichmäßigkeitsprüfung statt.

Zwei Mal mussten sie auf den Rundkurs. Die erste Runde mussten sie in 53 Sekunden schaffen, für die zweite Runde hatten sie weniger Zeit, nämlich 48 Sekunden. Bei der schnelleren Runde hatten einige Fahrer durchaus Probleme, sie streiften die Strohballen. Aber dafür waren diese ja da. Spätestens jetzt war klar: Man war im Monte Carlo der Region, in Spechbach. Viele Fahrer kamen trotz des Regens mit offenem Verdeck an, winkten den Schaulustigen und knatterten weiter. Man applaudierte. Petrus zeigte sich in der Zwischenzeit gnädig, es hörte zu regnen auf und die Sonne blickte hervor. Eine Luxuskarosse nach der anderen fuhr durch den Ort, die Menschen winkten und bestaunten die historischen Fahrzeuge.