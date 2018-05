Lobbach-Waldwimmersbach / Schrozberg. (wal/pol) Rund 20 Monate nach einem Überfall bekommt ein Bankräuber für die Ermittler ein Gesicht: Ende April 2010 suchte die Polizei mit großem Aufwand einen Bankräuber, der die Waldwimmersbacher Volksbank-Filiale überfallen hatte. Damals hatte der Täter einen Bankangestellten abgepasst, mit einer Pistole bedroht und in die Bank gedrängt. Nach Polizeiangaben raubte der Mann mehr als 20.000 Euro. Seit Donnerstag wird jener Täter mit einem neuen Phantombild gesucht. Er soll Anfang Dezember erneut zugeschlagen und eine Bank in Schrozberg-Leuzendorf im Kreis Schwäbisch Hall auf die selbe Art und Weise überfallen haben. Auch ein Überfall auf eine Bank um Juli 2011 in Bretzfeld-Neuenstein im Hohenlohekreis trägt die Handschrift dieses Täters.

Der Mann wird als 1,85 bis 1,90 Meter groß, etwa 60 Jahre alt und sehr höflich beschrieben. Er trug jeweils einen auffälligen Hut, in Waldwimmersbach eine Sonnen- sowie in Leuzendorf eine Schutzbrille, sprach hochdeutsch und hatte eine Pistole bei sich. In der Nähe des jüngsten Tatorts wurde außerdem ein dunkles Fahrzeug mit Mosbacher (MOS) oder Miltenberger (MIL) Kennzeichen gesehen.

In Waldwimmersbach hatte die Polizei damals zunächst vermutet, einen Täter in Zimmermannskluft zu suchen, diese Beschreibung später jedoch korrigiert. Auch die Suche nach einem Mann, der sich in der Bankfiliale in Aglasterhausen auffällig benahm und als Waldwimmersbacher Täter in Verdacht geriet, erwies sich als Sackgasse. Der Mann konnte als 65-Jähriger Berliner identifiziert werden, der zu Besuch im Neckar-Odenwald-Kreis weilte und zum Zeitpunkt des Überfalls nachweislich nicht in Deutschland gewesen war. Größflächig wurden damals als Fahndungsunterstützung Bilder aus einer Überwachungskamera ausgehängt - diese mussten dann allerdings schnell wieder entfernt werden.

Hinweise zum Täter nimmt die Kripo in Heidelberg unter Telefon 06221/99-2421 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.