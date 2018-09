Von Micha Hörnle

Gaiberg/Heidelberg. Hans Flor, der nun 90 Jahre alt wurde, hat einen der ungewöhnlichsten und tragischsten Lebensläufe, die ein Heidelberger haben kann: Denn er ist der letzte heute noch lebende Bürger der Stadt, den die Nazis in ein Konzentrationslager brachten. Sein Leben ist das der jahrelangen Diskriminierung, der Haft, der Befreiung, aber auch des späteren beruflichen Erfolgs, des privaten Glücks und des Festhaltens an der Heimat - so unwahrscheinlich das klingen mag.

Wer heute Hans Flor in seinem Haus in einer ruhigen Seitenstraße in Gaiberg besucht, der trifft einen sehr agilen und eloquenten Herren mit aufrechtem Gang, dem man sein Alter nicht ansieht. Er führt nicht nur seinen eigenen Haushalt, er fährt auch viel mit dem eigenen Wagen - und er arbeitet leidenschaftlich gern in seinem riesigen Garten, von dem aus man weit in den Kraichgau sieht. Doch Flors Kindheit und Jugend waren bedrückend, denn er wuchs als Jude im Nationalsozialismus auf. Seine Mutter war Jüdin, der Vater nicht, in der Familie spielte die Religion keine große Rolle: "Der Rest der Familie nahm das ernster." Die Eltern stammten aus alteingesessenen Handschuhsheimer Familien, die Flors - zu ihnen zählt auch noch der fünf Jahre ältere Bruder Alfred - lebten bescheiden, der Vater war Dreher, die Mutter nähte in Heimarbeit: "Alles war in Ordnung, bis 1933."

Hans Flor kam in diesem Jahr in die Schule, aber 1934 wurde ihm ihr Besuch verboten: "Ich galt nach den Rassegesetzen der Nazis als Jude, weil meine Mutter Jüdin war." Er wurde also Hilfsarbeiter, selbst eine Lehre wurde ihm verwehrt. Erst war er im Rüstungsunternehmen Chrobok tätig, später kam er zur Metallfirma "Autz und Herrmann" am Rande der Weststadt. Dort arbeitete er von 1940 bis Anfang 1945: "Ich wurde dort gut behandelt. Erst unlängst lud mich die Geschäftsführung ein, die Firma zu besichtigen. Ich habe ja noch den Unternehmensgründer persönlich gekannt. Die waren ganz fasziniert, was ich noch alles von ihrem Großvater erzählen konnte." Flor fand sich im Handwerklichen gut zurecht: "Ich hielt die Augen auf, lernte Bohren, Schweißen und die Arbeit an der Drehbank." Als die ersten Zwangsarbeiter aus Osteuropa eintrafen, wurde er praktisch zu ihrem Vorarbeiter. Im Februar 1945 erhielt er von der Gestapo den Befehl zum Abtransport: "Darin hieß es: Bei Nichtbeachtung erfolgt die Einweisung ins KZ. Dabei ging es doch gerade in ein KZ!" Weil er nicht ahnte, wohin es gehen würde, dachte er sich auch nicht viel dabei, als zwei jüdische Zwangsarbeiterinnen ihn warnen wollten: "Auf Dich kommt etwas Schlimmes zu. Bei uns lief das Blut den Rinnstein herunter." Er sagte nur: "Macht Euch keine Sorgen, ich komme zurück!" Er würde seine beiden Freundinnen nie wieder sehen.

Mit seiner Mutter, Tante und Nichte und gut 15 weiteren jüdischen Heidelbergern ging es per Sammeltransport ins böhmische Theresienstadt. Über die Zeit im KZ spricht er wenig: "Die SS hatte dort eine eigene Werkstatt, suchte Dreher, und ich hatte angegeben, dass ich einer wäre. Ich machte dann die Arbeiten, die ich bei ,Autz und Herrmann‘ gelernt habe." Und wie waren die Lebensbedingungen? "Ich musste immerhin nicht frieren, aber das Schlimmste war der Hunger." Flor sagt auch heute noch: "Ich hatte Glück. Theresienstadt war ein Durchgangs-, aber kein Vernichtungslager. Wir hätten alle nach Auschwitz kommen sollen, aber das hatten ja schon die Sowjets Ende Januar 1945 befreit. Ich wusste von dem Vormarsch der Russen und war hoffnungsvoll." Genau zum Kriegsende, am 8. Mai 1945, erreichte die Rote Armee das KZ, die Flors konnten wieder zurück nach Heidelberg, wo der Vater geblieben war. Der Rückmarsch dauerte 14 Tage.

Kaum daheim angekommen, wollte Hans Flor arbeiten - und aufsteigen. Er, der kaum eine Schulbildung hatte, wollte bei der Schnellpresse (heute: Heidelberger Druckmaschinen) seine Gesellenprüfung machen: "Und ich schaffte das auch, ohne je eine Stunde in der Gewerbeschule gehabt zu haben. Das war mein erstes Zeugnis überhaupt." Doch damit nicht genug: Er hatte sich in den Kopf gesetzt, Ingenieur zu werden, meldete sich bei der Staatlichen Ingenieurschule in Karlsruhe an und bestand auf Anhieb die Prüfung für das erste Fachsemester - alles im harten Selbststudium. Später arbeitete er bei der Chemie-Berufsgenossenschaft, als die von Berlin nach Heidelberg zog, aber der Bürojob war nicht seine Welt: "Mir fehlten die Bohrmaschinen, ich kam ja aus der Praxis." Also ging er wieder zur Schnellpresse und übernahm den Werkzeugeinkauf.

Als schließlich Mitte der fünfziger Jahre die Traktorenfirma International Harvester die alte Fuchs’sche Waggonfabrik in Rohrbach übernahm, wechselte er dorthin als Technischer Manager: Er hatte zeitweise bis zu 150 Mitarbeiter unter sich und war für die Instandhaltung der Produktionsanlagen zuständig. Nach über 20 Jahren dort ging er in den Ruhestand. Nun konnte er sich ganz seiner Familie - er hatte 1949 die Neuenheimerin Ursula Wölfel geheiratet, sie bekamen eine Tochter und einen Sohn - und seinem vor 40 Jahren nach eigenen Plänen erbauten gemütlichen Haus in Gaiberg widmen.

Über seine schlimme Jugend sprach Hans Flor nie, bis 2011 ein Buch über die Lebenswege der Heidelberger Juden zur NS-Zeit erscheinen sollte. Da waren die Autoren, die meisten aus dem Umfeld der Heidelberger "Stolperstein-Initiative", bei Flor an der richtigen Adresse: Denn im Gegensatz zu den meisten jüdischen Heidelbergern musste er nie in ein sogenanntes Judenhaus umziehen. Alle Fotos und Dokumente blieben in der Wohnung des "arischen" Vaters in Handschuhsheim - und so sind sie der Nachwelt erhalten.

"Das Buch packte mich bei meiner Ehre", und er begann, erstmals zu reden: 2012 hielt der beim Auschwitz-Gedenktag im Heidelberger Rathaus die Ansprache, schilderte eindringlich das Schicksal seiner Familie. Seine beiden Onkel Albert und Ludwig Kaufmann und dessen Frau Gerda wurden in Auschwitz ermordet, der ältere Bruder Alfred war als 18-Jähriger nach der Reichspogromnacht ins KZ Dachau gekommen. Mit Mühe schaffte er es dank der Mithilfe des legendären Heiliggeist-Pfarrers und "Judenretters" Hermann Maas nach Palästina. Alfred Flor sollte nie in die alte Heimat zurückkehren, zumindest nicht endgültig: Wie sein Bruder Hans arbeitete er sich hoch und hatte Familie samt Häuschen bei Tel Aviv, vor drei Jahren starb er: "Er blieb bis zu seinem Ende ein echter Hendsemer."

Auch wenn Hans Flor heute einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen der NS-Judenverfolgung in Heidelberg ist: Den Weg zum Glauben fand er nie: "Ich fühle mich nicht als Jude, ich halte nichts von Religion. Ich bin eben ein richtiger Ungläubiger." Aber jetzt, im hohen Alter, redet er über die NS-Zeit, vielleicht auch, weil er nicht mehr so viel arbeiten muss. Und er schreibt auch eigene Erlebnisse auf, die er bei seinen vielen Reisen gemacht hat: Oft sind es humorvolle Anekdoten, als ausgerechnet Papst Johannes Paul II. ihn, den ungläubigen Juden, unabsichtlich segnete; mal aber auch Geschichten von einer hilfsbereiten Frau, die ihm noch zu Sowjetzeiten zwei Fahrscheine für die Leningrader U-Bahn schenkte. Ihm, dem Deutschen - und das in einer Stadt, die drei Jahre von der Wehrmacht belagert wurde und in der eine Million Menschen verhungerten: "Da sieht man, wie menschlich die Leute sein können und wie falsch Vorurteile sind."

Mittlerweile lässt Hans Flor es ruhiger angehen, auch wenn er regelmäßig mit anderen Gaibergern wandert ("Auch nach 40 Jahren ist man immer noch Zugezogener"), Gymnastik macht, schwimmen geht ("1000 Meter am Stück") - und ansonsten gern reist und fotografiert. Seine Frau Ursula, mit der er 57 Jahre verheiratet war, starb vor zehn Jahren; seine Tochter wohnt bei ihm um die Ecke, der Sohn lebt in Berlin.

Hans Flor ist wegen seiner Leiden im "Dritten Reich" nicht verbittert, er sagt nur: "Ich lebe eigentlich ganz gut. Nur: Mir wurde meine Jugend genommen, im Grunde hatte ich keine. Und ich habe mir mein späteres Leben hart erarbeitet, im Grunde habe ich nur gearbeitet." Und die Heimat konnten ihm die Nazis schon drei-mal nicht wegnehmen. Wie sagte er bei seiner Rede: "Ich wollte nie auswandern. Heidelberg und Umgebung ist meine Heimat. Ich bin geborener Handschuhsheimer und überzeugter Heidelberger."