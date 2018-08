Eppelheim. (lx) Die Halle bleibt zu - auch über den Schulanfang nach den Osterferien am 16. April hinaus. Denn das Gespräch am Dienstag Vormittag mit dem Brandsachverständigen des Rhein-Neckar-Kreises, Uwe Kirchner, kam zu eben diesem Ergebnis. Bürgermeister Dieter Mörlein sagte auf Anfrage der RNZ, dass wie vorhergesagt die Halle nicht einfach wieder geöffnet werden könne.

Der Gemeinderat habe nun am 23. April darüber zu entscheiden, welche der drei zur Debatte stehenden Varianten zur Sanierung der Halle umgesetzt werden. Bis die notwendigen Nachbesserungen aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses getätigt seien, könne sich der Schulsport beispielsweise durch eine andere Einteilung mit weniger Platz behelfen. Denkbar sei, dass die Halle in fünf Drittel unterteilt werde und so gleichzeitig mehr Kinder Sport treiben könnten.

Bei der ersten Variante für circa 200- bis 300.000 Euro werde Schul- und Vereinssport möglich sein, wenn nur die Hallenfläche ohne jegliche Zuschauer und Tribünennutzung gewählt werde. Dazu wäre etwa das Einbauen von Rauchtüren und einer Brandmeldeanlage notwendig.

Die zweite Variante sieht laut Mörlein Veranstaltungen für bis zu circa 2200 Personen vor, nur auf der Hallenfläche, mit Bühnen- aber ohne Tribünennutzung vor. Denkbar wären dann etwa Konzerte mit der US Army Band. Hierfür müsse etwas mehr getan werden, unter anderem müssten Rettungswege hinzukommen. Die Kosten schätzte Mörlein auf etwa 1 Million Euro.

Schlussendlich die teuerste der noch zur Debatte stehenden Varianten, die etwa 3,5 Millionen koste. Sie sähe Sportveranstaltungen mit bis zu 50 Personen auf der Hallenfläche und höchstens 1100 Personen auf Teilbereichen der Tribünen vor. Dafür müssten Teile der Tribünen umgebaut werden, unter anderem seien Notausgänge zu schaffen.

Die Kosten für diese drei Varianten würden vom Architekten Paul Benz ausgearbeitet und am 23. April dem Gemeinderat vorgelegt. Keine Rede ist mehr von der Supervariante für 4400 Zuschauer, die circa 11 Millionen verschlungen hätte. Außerdem schwebt Mörlein ein Sportgutachten vor, das genau ermitteln soll, welcher tatsächliche Bedarf an Sport besteht. Er will dies am 16. April im Ausschuss vorschlagen.