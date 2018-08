Von Ute Teubner

Neckargemünd. Mehr als ein Jahr ist es her, dass in der "Griechischen Weinstube Stadt Athen" kein Rebensaft mehr ausgeschenkt wird. Und seither herrscht Unklarheit darüber, wie es mit dem Traditionsbetrieb im Herzen der Neckargemünder Altstadt künftig weitergeht. Heute Abend aber könnte endlich im Streit um die Zukunft des historischen Lokals reiner Wein eingeschenkt werden: Dann nämlich tagt der Bauausschuss - und auf dessen Agenda steht der Bauantrag des Projektentwicklers "Dombrowski Massivhaus Konzept" zu Sanierung, Umbau und Erweiterung des Gebäudeensembles "Griechische Weinstube/Goldenes Lamm" in der Neckarstraße. Und um es gleich vorwegzunehmen: Damit ist das Ende der "Weinstube" als Gaststätte keineswegs besiegelt.

Im Gegenteil: Wie "Dombrowski"-Geschäftsführer Claus-Heinrich Mohr gestern auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mitteilte, habe der Bauträger besagten Bauantrag zwar auf der Basis der im vergangenen Juni im Gemeinderat mehrheitlich durchgewinkten Bauvoranfrage eingereicht, sprich: Einbau von insgesamt 14 Wohnungen bei gleichzeitiger Beibehaltung der historischen Fassade beider Gebäude zur Neckarstraße hin sowie Umbau beziehungsweise Aufstockung des rückwärtigen Küchentraktes. Aber: Der jetzige Antrag sieht zudem neu vor, eine kleine Gastronomie in den Räumen der früheren "Weinstube" einzurichten und diese als solche zu erhalten. Denkbar wäre etwa eine "Kurpfälzer Weinstube", ließ Mohr durchblicken. "Damit tragen wir noch einmal den Anregungen des Gemeinderates Rechnung." Zumal das historische Ensemble vorderseitig "in Form und Optik erhalten" bliebe.

Doch nicht nur der Wieslocher Bauträger kann sich offenbar mittlerweile mit einer gastronomischen Teilnutzung der "Griechischen Weinstube" anfreunden: Mit Dr. Thomas Ax gibt es nun einen weiteren Kaufinteressenten, der gerne mit dem Konzept eines "differenzierten Gastronomie-Angebotes" und einer "1:1- Beibehaltung der räumlichen Gegebenheiten und des historischen Ambientes" die "Weinstube" erwerben würde. Der 46-jährige Jurist und dreifache Familienvater lebt seit zwölf Jahren in Neckargemünd und will nach eigener Aussage "das Kleinod Weinstube erhalten, damit die Altstadt nicht vor die Hunde geht". Seiner Vorstellung nach reicht eine einfache Sanierung des Bestandes mit seinen fünf Wohneinheiten aus. Ax: "Wir wollen hier vor Ort etwas bewegen und den müden Neckargemündern wieder Leben einhauchen, statt nur Wohnungsbau zu betreiben."

Eigentümer Norbert Girnth, der zum Jahreswechsel 2012/2013 altersbedingt seine in der siebten Generation geführte "Griechische Weinstube" dicht machte, betrachtet den geplanten Verkauf indes etwas nüchterner: "Die künftige Nutzung ist mir persönlich egal. Und eine richtige Sanierung der beiden Gebäude finde ich auch gut." Eines bedingt sich der 71-jährige Gastronom jedoch aus: "Der künftige Inhaber", so lässt er wissen, "wird keine Rechte am Namen 'Griechische Weinstube' erhalten."

Fi Info: Die öffentliche Sitzung des Bauausschusses beginnt heute um 17 Uhr im Ratssaal. Neben dem Bauantrag zur "Griechischen Weinstube" und dem "Goldenen Lamm" stehen noch sieben weitere Bauanträge - etwa zum Neubau eines Ärztehauses mit Apotheke in Kleingemünd - sowie eine Bauvoranfrage auf der Tagesordnung.