Bammental. (fi) Ein Härtegrad von 15,7 dH (Deutscher Härtegrade) und ein Nitratgehalt von 16 Milligramm pro Liter. So lauten die Werte des Trinkwassers der Gruppenwasserversorgung "Unteres Elsenztal", die keinen Grund zur Besorgnis geben.

Bei der letzten Versammlung der Verbandsgemeinden Bammental, Gaiberg, Mauer, Wiesenbach und Neckargemünd-Waldhilsbach im Rathaus konnte Vorsitzender Klaus Gärtner (Gaiberg) den Jahresabschluss 2012 und die Vorhaben für 2014 einbringen. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt im Vorvorjahr mit Umsatzerlösen von 786.000 Euro, wobei der Löwenanteil aus den Umlagebeträgen der Verbandsgemeinden stammt. Die Wasserlieferung 2012 an diese Kommunen war 773.000 Kubikmeter Trinkwasser bei 0,99 Euro pro Kubikmeter, gemischt aus eigenen Brunnen und einem weiteren Lieferanten, der "Bodensee Wasserversorgung BWV". Drei eigene Brunnen fördern aus den Tiefen zwischen 27 und 33 Meter "regionales" Wasser zu Tage. An der BWV hält der Verband Anteile in Höhe von 296.000 Euro. Das Eigenkapital beträgt über drei Millionen Euro, "damit liegt die Eigenkapitalquote bei über 60 Prozent und entspricht einem guten Wert", so Gärtner.

Das Jahr 2014 bewegt sich im Rahmen, die Verbandsgemeinden werden wieder eine Umlage erbringen müssen. Für Bammental sind dies 1,243 Millionen Euro, Mauer zahlt 584.223 Euro, Wiesenbach 533.000 Euro, Gaiberg 455.000 Euro und Neckargemünd für den Stadtteil Waldhilsbach 258.000 Euro.

Das Volumen des Erfolgsplans hat sich auf 873.000 Euro erhöht, wobei davon ausgegangen wird, dass der Wasserbezug der Bodensee Wasserversorgung weiter rückläufig sei. Doch steigende Stromkosten führen zu einem höheren Ansatz.

Das Leitungsnetz wird weiter digitalisiert und EDV-technisch aufbereitet, Sanierungsarbeiten von Schächten sind notwendig, ebenso Betonsanierungen in den Hochbehältern in Wiesenbach und den Brunnen I und II. An Zinsen sind 67.000 Euro aufzubringen, Personalausgaben schlagen bei zwei Fachkräften mit 162.000 Euro zu Buche, an Unterhaltungsaufwand sind 154.000 Euro vorgesehen. Das Ausgabeverhalten bei Bauaufwendungen im Zeitraum 2008 bis 2011 wurde von externer Stelle überprüft, "und da gab es nichts, was den Zweckverband in Verruf bringen konnte", stellte Gärtner fest. Einstimmig wurden die Tagesordnungspunkte verabschiedet.