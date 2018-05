Leimen. (fre) Es ging, mal wieder im Leimener Gemeinderat, ums liebe Geld. Um das Geld, das man ausgeben möchte, um das Geld, das man nicht hat, und um das Geld, über das sich sicher verfügen lässt. Und es waren in allen drei Fällen eigentlich positive Nachrichten, die bei der ersten Ratssitzung im neuen Jahr von der Verwaltung kundgetan wurden.

Die finanzpolitisch wichtigste Botschaft hob sich die Rathausspitze bis ganz zuletzt auf: Der Haushaltsplan 2015 ist rechtskräftig, teilte Bürgermeisterin Claudia Felden unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" mit. Das Regierungspräsidium Karlsruhe als zuständige Aufsichtsbehörde hat das 66 Millionen schwere Zahlenwerk genehmigt. Freilich mit den Auflagen, die der Großen Kreisstadt schon lange bekannt sind: Weitere Anstrengungen zur ernsthaften Haushaltskonsolidierung sind angemahnt und den Aufsehern ist vierteljährlich ein Finanzzwischenbericht vorzulegen. Daraus ergibt sich, was die Karlsruher den Leimenern ebenfalls ins Stammbuch schrieben: Nicht getätigte Ausgaben im Vermögenshaushalt dürfen nicht umgeschichtet werden, sagte OB Wolfgang Ernst, sondern sie müssen eingespart werden.

Was im eigentlichen Haushalt kaum noch machbar ist, funktioniert bei den städtischen Eigenbetrieben, die sich über Gebühren direkt beim Endverbraucher refinanzieren können: Sie dürfen Kredite aufnehmen - zu prima Konditionen. Nach Worten von Bürgermeisterin Felden nahmen die Wasserversorgung ein halbe Million und die Abwasserentsorgung eine ganze Million an Krediten auf. Beide Kredite haben eine Laufzeit von zehn Jahren und beider Zinssatz treibt kleinen Häuslebauern die neidvollen Tränen in die Augen: 0,69 Prozent.

Wirklich beachtlich - dies war am Donnerstagabend das Geldthema Nr. 3 - ist ebenfalls die Spendenfreudigkeit der Leimener: Sie öffneten ihre Geldbeutel und stellten der Stadt im abgelaufenen Jahr nach Worten von Bürgermeisterin Felden exakt 53.892, 46 Euro für wohltätige Zwecke zur Verfügung. Über 36.000 Euro flossen allein dem Sozialfonds zu, aus dessen Fundus auch Kinder- und Jugendprojekte gefördert werden. Weitere knapp 15.000 Euro gab es für die Hausaufgabenbetreuung. Der OB, der sich wie zahlreiche andere Stadträte bei diesem Tagesordnungspunkt "Annahme von Zuwendungen" für befangen erklärte, würdige dieses Spendenergebnis als "wunderbares Zeichen für die Hilfsbereitschaft in unserer Stadt".