Neckargemünd. (cm) Die Schüler hatten sich schon auf Schnitzel mit Kartoffelecken, Ofengemüse mit Joghurtdip und Apfelstrudel mit Vanillesoße gefreut, doch die Teller in der Mensa des Schulzentrums blieben am Mittwoch leer. Der Grund: die gerade grassierende Grippe. "Vielleicht sind wir übervorsichtig, aber wir wollten auf Nummer sicher gehen", erklärte Hermann Müller, Betriebsleiter der SRH-Mensa, die das Neckargemünder Schulzentrum beliefert. Zunächst sei eine der beiden Mitarbeiterinnen, die die Essensausgabe im Schulzentrum übernehmen, an der Grippe erkrankt. Am Mittwoch hatte es dann auch die zweite erwischt. "Wir konnten so kurzfristig keinen Ersatz finden und haben in Absprache mit der Schule entschieden, dass es kein Essen gibt", erklärte Müller auf RNZ-Anfrage. Dies sei in den vergangenen Jahren nie vorgekommen.

"Das ist natürlich unangenehm, aber wir müssen die hohen Qualitätsstandards einhalten und unserer Fürsorgepflicht gerecht werden", erklärte Müller. "Da mussten wir abwägen." Die Gefahr, dass Schüler angesteckt werden, sei zu groß gewesen. "Das konnten wir nicht verantworten." Müller erinnert an den vergangenen Herbst, als durch verunreinigtes Schulessen in Ostdeutschland Tausende Kinder erkrankten.

Nicht betroffen waren übrigens das Bammentaler Schulzentrum sowie das Bunsen- und das Helmholtz-Gymnasium in Heidelberg, die ebenfalls von der Neckargemünder SRH beliefert werden. Zwar sei in Bammental auch schon ein Mitarbeiter erkrankt, "doch das konnten wir überbrücken", erklärte Müller. "Im Neckargemünder Schulzentrum haben wir noch Glück gehabt, da es mittwochs keinen Ganztagesbetrieb gibt." Betroffen seien gestern deshalb nur etwa 30 Schüler gewesen. Zum Vergleich: An anderen Tagen liefert die SRH bis zu 150 Essen ins Schulzentrum.

Zwar könnte der Kioskbetrieb im Neckargemünder Schulzentrum durch die Erkrankung der Mitarbeiterinnen noch diese und nächste Woche eingeschränkt sein, doch die Teller sollen nicht leer bleiben. "Wir haben Ersatz gefunden", erklärte Betriebsleiter Müller. Deshalb können sich die Schüler auf Kartoffelsuppe und Gemüsepaella freuen.