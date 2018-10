Von Rainer Laux

Wilhelmsfeld. Die Erwachsenen sind doof. So oder ähnlich werden wohl einige Kinder denken, die bei der "Initiative Streuobstwiesen" (IS) seit dem vergangenen Frühjahr beim Anlegen eines Kräutergartens mitgeholfen haben. Denn seit März mussten die Arbeiten und die Pflege im Schulgarten der Christian-Morgenstern-Grundschule eingestellt werden. Dafür sorgte ein Schreiben von Bürgermeister Hans Zellner. Auch wenn er ein Ersatzgrundstück jenseits des Schulgeländes angeboten hat, herrscht nun dicke Luft im Luftkurort.

Die Initiative bedauert es sehr, dass ein von allen Seiten anerkanntes "ökologisches Musterprojekt" auf diese Weise scheitern solle. Der Kräutergarten könne nicht einfach verlegt werden, klagt Ulla Egert. Dort sprieße jetzt das Unkraut. Die Kinder, die alle voller Begeisterung bei der Anlage und Pflege geholfen hätten, sähen nun einen Garten, der vergammele, so Egert. Die GIW-Gemeinderätin verspricht sich Unterstützung von Seiten der grünen Landtagsabgeordneten Charlotte Scheidewind-Hartnagel und Wolfgang Raufelder, die sich heute um 18 Uhr das Ganze vor Ort ansehen wollen.

Angefangen hatte alles laut Ulla Egert von der IS ganz hoffnungsfroh. Im Einklang mit Bürgermeister Hans Zellner und dem Gemeinderat war es im Frühjahr 2011 auf Wunsch der IS zur Zuweisung einer Streuobstwiese unterhalb des Parkplatzes der Odenwaldhalle gekommen. Im Sommer 2011 sei das Angebot der Grundschule und des Naturschutzzentrums Rhein-Neckar gekommen, den Schulgarten in einen Kräutergarten umzugestalten. Eine Gesamtlehrerkonferenz unter der damaligen Schulleiterin Elisabeth Schmitt habe zugestimmt, auch die heutige Rektorin Simone Hoss, die damals noch als Lehrerin daran teilgenommen habe. Inzwischen aber funktioniert die Kooperation mit der Schule nicht mehr.

Im Oktober sei zudem ein Förderantrag beim Naturpark Neckartal Odenwald, in dessen Vorstand auch Bürgermeister Zellner sitzt, gestellt worden. 70 Prozent, 15- bis 20 000 Euro, der Kosten wurden als Fördersumme bewilligt, wovon etwa 5500 bis jetzt abgerufen worden seien. Der Förderantrag habe sich auf die Streuobstwiese, den Kräutergarten samt Schmetterlingswiese und ein Insektenhotel bezogen, in Verbindung mit Bildungsarbeit für die Kinder, denen die Natur nähergebracht werden soll. Im März 2012 habe die zweite Zukunftskonferenz die Zusammenarbeit bestätigt, eine Lehrerin sei als Kooperationslehrerin eingesetzt worden. Zwei Nachhaltigkeitstage seien mit großem Erfolg abgehalten worden: ein Projekttag mit Lehrern und Schülern und ein Erlebnismarkt mit Naturexperten. Das "ökologische Musterprojekt" wurde bekannt bis nach Stuttgart, die Initiative wurde zum 25. Jubiläum des Umweltministeriums eingeladen.

Bürgermeister Zellner erläuterte auf RNZ-Anfrage, dass anfänglich alles in Ordnung gewesen sei. Dann aber sei beispielsweise eine Frau als gewerbliche Kursleiterin für die Kinder aufgetreten; Kräutergarten und weitere Projektarbeiten der Initiative seien an ihm vorbeigelaufen. Er habe sich gedacht: Warum nicht, wenn die Schule damit einverstanden ist.

Das Ganze habe sich aber immer mehr ausgeweitet, vieles sei initiiert worden. Schließlich habe Rektorin Simone Hoss die Reißleine gezogen, vor allem aus haftungsrechtlichen Gründen. Ein hoher Anteil der Aktivitäten sei mit wirtschaftlichen Interessen vermischt, so Zellner. Es werden laut Egert beispielsweise Kursgebühren erhoben. Laut Zellner könne die Rektorin zudem keine Haftung für nicht-schulische Projekte übernehmen.

Ulla Egert erklärte, dass die Initiative tatsächlich teilweise wirtschaftlich tätig werden müsse. Denn die Investitionen müssten ja zu 30 Prozent selbst finanziert werden, 70 Prozent kämen vom Naturpark. Wenn nichts geschehe, würden Ende Juni die weiteren Zuschussgelder aber verfallen.

Ein der Initiative vorgelegter Pachtvertrag sei noch nicht unterzeichnet, sagte Zellner weiter. Er erwarte, dass die Initiative einen Verein gründe und nach Vereinsrecht jemand als verantwortlicher Ansprechpartner auftrete. Es müssten klare rechtliche Regelungen getroffen werden für die Aktivitäten, etwa die verantwortliche Aufsicht der Kinder, Hygienevorschriften, Alkoholverbot, Konzessionen für den Verkauf von Obst. Die Haftung über die Firmenversicherung des Ehemannes einer Kursleiterin, wie sie vorgebracht worden sei, funktioniere so nicht.

Manche Dinge gehörten eben nicht in den Bereich der Schule, sagte der Bürgermeister. Deshalb habe er für solche Aktivitäten der Initiative jetzt einen anderen Platz zugewiesen.