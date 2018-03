Eine Photovoltaikanlage wie diese hier auf dem Dach des Olympiastützpunkts will in Leimen die Bürgerenergiegenossenschaft in St. Ilgen verwirklichen. Foto: Ullrich

Von Thomas Frenzel

Leimen. Dass der Linke unter den Stadträten für seine Begriffe zu euphorischem Lob greift, ist selten. "Hier passiert mal schlichtweg was ganz Vernünftiges", sagte Joachim Buchholz, und er meinte die von den Freien Wählern initiierte Bürgerenergiegenossenschaft. Bei nur einer Gegenstimme wurde diese Genossenschaft, die als Premierenprojekt eine Solaranlage aufs Dach der Geschwister-Scholl-Schule packen will, vom Gemeinderat auf den Weg gebracht.

Verpackt ist das bürgerschaftliche Energieprojekt in ein Dreiecksgeschäft. Geplant und errichtet wird die Photovoltaikanlage von der Süwag, mit der die Stadt auch den Dachnutzungsvertrag abschließt. Diese Anlage soll auf dem 650 Quadratmeter großen Dach des Schulhauses A eine Spitzenleistung von 87,2 Kilowatt erzielen. Die voraussichtlichen Investitionskosten liegen bei 153 000 Euro netto. Die Süwag wird eingeschaltet, um die Anlage schnellstmöglich ans Netz gehen zu lassen und - trotz sinkender Förderung - eine noch möglichst hohe Einspeisevergütung zu erzielen. Diese Anlage wird nach ihrer Fertigstellung der Bürgerenergiegenossenschaft zum Kauf angeboten. Sollte es nicht zu diesem Erwerb kommen, hat die Energieversorgung Leimen GmbH & Co. KG die nächstrangige Kaufoption; an dieser Gesellschaft ist die Stadt Leimen mit 25,1 und die Süwag Energie AG mit 74,9 Prozent beteiligt. Und sollte auch diese Option verfallen, betreibt die Süwag die Anlage in Eigenregie.

Am Gemeinderat war es nun, den Dachnutzungsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren abzusegnen und dazu auch die künftige Genossenschaftssatzung. Nach Worten von Bürgermeisterin Claudia Felden beläuft sich der Preis für einen Anteil bei 500 Euro; gezeichnet werden können von einer Person maximal 49 Anteile. Jeder Anteilseigner hat unabhängig von der Anzahl seiner Anteile nur eine Stimme. Die Stadt selbst ist mit einem Anteil Gründungsmitglied und stellt in der Genossenschaft den Vorsitzenden.

Einzig Ingrid Hörnberg (FDP) mochte sich mit der Genossenschaftssatzung nicht anfreunden. Sie vermisste die lokale Ausrichtung auf Leimen und Umgebung; eine Beteiligung an Off-shore-Windanlagen oder Solarparks in Afrika könne sie nicht mittragen.

Die anderen im Räterund sahen das nicht so eng. Die Satzung sei bewusst so flexibel wie möglich gestaltet worden, sagte Bürgermeisterin Felden, um die Genossenschaft nicht schon vor ihrer eigentlichen Gründung einzuschränken. Dass endlich in dieser Angelegenheit etwas passiert, freute Rudolf Woesch (FW) gleichermaßen wie Klaus Feuchter (FDP) und Josef Zeitler (CDU), der hoffte, dass es sich bei dem Projekt um keine Eintagsfliege handle. Auch Ralf Frühwirt (GALL) wünschte sich, dass dieser ersten Bürgersolaranlage möglichst bald eine zweite folgen werde. Wie er würdigte auch Karl-Heinz Wagner den genossenschaftlichen Gedanken, zumal für die künftigen Genossen die Haftung auf die gezeichneten Anteile begrenzt und eine sogenannte Nachschusspflicht per Satzung ausgeschlossen werde.

Wie der Leiter der städtischen Liegenschaftsabteilung, Klaus Scheiber, am Rande der Sitzung wissen ließ, will die Stadt in den nächsten Wochen für die Bürgersolaranlage offensiv werden. Und für Montag, 23. April, 18.30 Uhr, ist im Bürgerhaus "Am alten Stadttor" eine Informationsveranstaltung vorgesehen. Mit ihr beginne dann auch die Zeichnungsfrist für die Anteile der Genossenschaft, deren Gründungsversammlung für Ende Mai, Anfang Juni ins Auge gefasst ist.