Von Thomas Frenzel

Leimen. Gott sei Dank sind die Löschschläuche, die in den Leimbach gehängt werden und dessen Wasser für eine Brandbekämpfung abpumpen, noch nicht mit geeichten Wasserzählern ausgerüstet. Denn dann könnte das feuerlöschende Wasser womöglich als feuerwehrtechnisches Einsatzmittel in Rechnung gestellt werden. Das wäre durchaus möglich gemäß der neuen "Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt", die jetzt mit einhelligem Beschluss den Gemeinderat passierte.

So tröge allein schon der Begriff "Satzung" klingt: An solchen bürokratischen Monstern wird erkennbar, wie wichtig Kommunalpolitik ist - bürgernahe Kommunalpolitik. Denn auch wenn wie jetzt im Falle von Leimens "Feuerwehr-Kostensatzung" eine vom Gemeindetag entwickelte Mustersatzung als Basis genutzt wird, so lässt sich im Hintergrund an den einen oder anderen Schräubchen durchaus drehen. Mal mehr, mal minder zum Vorteil von Otto Normalverbraucher.

So dürfte die Definition der Feuerwehraufgaben nicht zwingend allen gefallen, die sich mit irgendwelchen Anliegen bei der Feuerwehr melden. Unter Paragraf 2 der Feuerwehr-Kostensatzung ist festgelegt, dass die Feuerwehrleute bei Bränden und öffentlichen Notständen Hilfe leisten und bei lebensbedrohlichen Lagen zur Rettung von Menschen und Tieren eingesetzt werden. Dann ist diese Hilfe für die Betroffenen kostenfrei. Ist aber grobe Fahrlässigkeit bei der Einsatzursache im Spiel, kann die Wehr ihr Tun in Rechnung stellen - etwa bei Ravioli, die auf dem eingeschalteten Herd vergessen werden.

Ebenfalls nicht unter die für die Bürgerschaft kostenlosen Feuerwehrleistungen fällt das Leerpumpen von Kellern, die bei Starkregen oder Hochwasser vollgelaufen sind. Das thematisierte bei der Ratsversammlung Michael Reinig (GALL), was nicht allein Wolfgang Krauth (SPD) erschreckte: Er habe immer gedacht, dass vollgelaufene Keller unter die Rubrik "Notfall" fielen und das Leerpumpen mithin eine Feuerwehraufgabe sei. Das ist es aber nicht: Das Leerpumpen wird privatrechtlich in Rechnung gestellt.

Und die hierfür zu erhebenden Kostensätze sind in der neuen Satzung festgelegt - die bisher gültige stammte noch aus dem Jahr 2001. Bei genauem Hinsehen zeigt sich dabei, dass bei der Vorbereitung an dem einen oder anderen Schräubchen gedreht wurde. Und keineswegs zu gravierenden Lasten von Otto Normalverbraucher.

Keine Frage: Der künftig in Rechnung gestellte Stundensatz pro Feuerwehrmann oder -frau steigt von bisherigen 17,50 auf 23,00 Euro. Dabei werden keine Unterschiede zwischen den beiden hauptamtlichen Feuerwehrleuten gemacht, über die sich Leimen glücklich schätzen darf, und den vielen anderen ehrenamtlichen. Würden die beiden Hauptamtlichen getrennt betrachtet, käme deren Einsatzstunde auf über 47,00 Euro.

Auch bei der Kalkulation für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sucht die neue Satzung die Waage zwischen den alten und den neuen Kostensätzen. Kommando-, Einsatzleit- und Mannschaftstransportwagen werden deutlich billiger, bei den Löschgruppenfahrzeugen springen die Kostensätze mitunter auf das über Anderthalbfache. Da werden dann auch schon mal 187 Euro pro Einsatzstunde berechnet.

Das hat, wie Oberbürgermeister Hans D. Reinwald anmerkte, nicht zuletzt Auswirkungen auf die sogenannte Überlandhilfe. Sprich: für den Fall, dass Leimens Freiwillige Feuerwehr den Nachbarkommunen zur Hilfe kommen muss. Diese Überlandhilfe erfolgte laut GALL-Reinig nach den Prinzipien von Gegenseitigkeit sowie von Treu und Glauben. Konkret in Rechnung gestellt wurde bei derartigen Einsätzen offenbar nichts. Aber das wird sich womöglich ändern: OB Reinwald zufolge werde es eine der Aufgaben des neuen Kreisbrandmeisters sein, für derartige Überlandhilfe eine öffentlich-rechtliche Lösung herbeizuführen.