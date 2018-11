Bammental. (nah) Noch haben nicht alle Bammentaler die Holzentnahme der Forstverwaltung im Wald am Bammertsberg im Jahr 2012 verdaut. So schwang auch ein wenig Misstrauen bei den Fragen von Peter Dunkl (Grüne) mit, als er sich in der Gemeinderatssitzung im Rahmen der Verabschiedung des Waldhaushalts 2014 nach dem Hintergrund für die Pflanzung der Nadelholz-Kultur auf einer Fläche in diesem Bereich erkundigte. "Welche Chancen haben Buchen bei einer so dichten Neubepflanzung hochzukommen?", fragte er. Der Boden sei für die Buche nicht gut genug, aber doch für die Douglasie geeignet, kam die Erklärung.

Den Vorwurf einer Monokultur wollte Manfred Robens, der Leiter des Forstbezirks Odenwald im Rhein-Neckar-Kreis, nicht so stehen lassen. Das sei eine Frage der Betrachtungsebene, meinte er. Die Forstverwaltung sehe die Fläche am Bammertsberg in einem Gesamtzusammenhang mit einem Nadelholzanteil von 30 Prozent und einem Laubholzanteil von 70 Prozent. Robens und Förster Uwe Reinhard trugen im Gemeinderat die Planungen für den Waldhaushalt vor.

Dazu kamen einige Anregungen aus dem Gemeinderat. Peter Dunkl wies auf den maroden Zustand vieler Bänke im Wald hin. Statt wie geplant zehn, sollen nun rund 20 Bänke für etwa 3000 Euro erneuert werden. In drei Jahren wird es eine neuerliche Forsteinrichtung geben, die über den Zeitraum von zehn Jahren die Ziele der Waldnutzung festlegt. Wilhelm Müller (CDU/BV) regte an, im Vorfeld Bürger an dem Verfahren zu beteiligen - was auch geschehen soll.

Nach dem Waldzustandsbericht erkundigte sich Wolfgang Ziegler (Pro Bammental) und erfuhr, dass das nasskalte Frühjahr im vergangenen Jahr den Waldzustand, gemessen am Belaubungs- und Benadelungszustand, verbessert habe.

Beim Bürgerholz gibt es eine Warteliste, denn nicht alle Anfragen konnten gleichzeitig erfüllt werden. Uwe Reinhard versicherte, dass aber jeder Bürger die gewünschte Holzmenge erhalten würde und Bestellungen nicht verfallen, sondern in der nächsten Saison erledigt würden.

Auch nach Bodenkalkungen und nach Verbissschäden durch das Wild fragte der Gemeinderat. Da der Boden über eine gute Pufferkapazität verfüge, komme eine Bodenkalkung nur an wenigen Standorten, beispielsweise am Bammertsberg, in Frage. Im nächsten Jahr will die Forstverwaltung deshalb Bodenproben untersuchen lassen. Die Verbissschäden würden sich noch im erträglichen Rahmen bewegen, aber es gebe Flächen, wo das Problem stärker auftrete, berichtete Förster Reinhard. Sein Vorschlag lautete wie in anderen Gemeindewäldern üblich, auch die Jagdpächter in Bammental an den Wildschadenverhütungsmaßnahmen zu beteiligen.