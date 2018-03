Von Klara Schneider

Region Heidelberg. Wer in seinem Umfeld Familien mit Kleinkindern hat, ist sicher schon über folgenden Satz gestolpert: "Ich würde ja gerne wieder ein bisschen arbeiten gehen, aber es ist so schwierig, einen Betreuungsplatz zu finden." Dank des Kinderförderungsgesetzes soll das jetzt anders werden: 34 Prozent der ein- bis dreijährigen Kinder sollen ab August 2013 mit einem Krippenplatz versorgt werden können.

Doch wie wird diese Quote überhaupt errechnet? Schließlich sind die Kinder, die ab nächstem Jahr vielleicht betreut werden müssen, zum Teil noch gar nicht geboren. "Wir orientieren uns einfach an den Zahlen der letzten drei Jahre", sagt Holger Karl, Bürgermeister in Bammental. "So dramatisch wird sich die Geburtenrate ja nicht verändern." Brigitte Fath, Hauptamtsleiterin in Schönau, sieht das anders: "Wir haben im Moment die Situation, dass unsere Einwohnerzahl nicht mehr zurückgeht", erklärt sie. "Es kommen viele neue Geburten dazu, außerdem natürlich Zuzüge. Da können sie planen, was sie wollen - es ist immer falsch."

Erschwerend kommt die Einführung des Betreuungsgeldes im Laufe des nächsten Jahres hinzu. Wer weiß, wie viele Eltern ihr Kind dann noch in eine Tageseinrichtung geben werden? "Da bleibt nichts anderes übrig, als sich am momentanen Bedarf zu orientieren", so Alexander Wenning vom Hauptamt Gaiberg. 23 Kinder auf 20 Plätze zu verteilen sei aber meist kein Problem, sagt er. Schließlich gingen viele Mütter nur Teilzeit arbeiten, so dass deren Kinder vielleicht nur an zwei Tagen die Woche betreut werden müssten.

Schaut man sich die Zahlen an, können die meisten der kleineren Gemeinden relativ entspannt in die Zukunft blicken. Allen voran Mauer, das mit einer Versorgungsquote von 100 Prozent klar auf Platz eins liegt. "Wir haben da eine Kooperation mit der Kinderkrippe Rappelkiste", erklärt Hauptamtsleiter Klaus Lauer (vgl. Artikel links). "Anfang 2012 wurde dort die erste Gruppe eröffnet, aufgrund der Nachfrage gibt es seit März schon die zweite." Und der Rest? Zehn Plätze gebe es bei Tagesmüttern, den weiteren Bedarf könnten Räumlichkeiten in der Grundschule decken, so Lauer.

Ganz anders sieht es allerdings in den größeren Gemeinden wie zum Beispiel Eppelheim aus. Gerade einmal 18 Prozent der unter dreijährigen Kinder werden dort zurzeit mit einem Betreuungsplatz versorgt. Ist da die gesetzlich festgelegte Quote noch rechtzeitig zu erreichen? Hauptamtsleiter Reinhard Röckle zeigt sich zuversichtlich. 50 Plätze seien derzeit im Bau und würden im Kindergartenjahr 2012/2013 eröffnet, sagt er. Es seien 30 weitere Plätze in Planung, die der Gemeinderat noch bestätigen müsse.