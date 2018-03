Von Rainer Laux

Neckargemünd. Mit einem Schlag war die Fahrt der S-Bahn in Richtung Sinsheim zu Ende. Nahe der Abzweigung von der B 45 nach Waldhilsbach war sie gestern gegen 12.20 Uhr mit hoher Geschwindigkeit gegen einen auf dem Gleis liegenden Baumstamm gekracht. Verletzt wurde bei der Karambolage niemand der gut 40 Zuginsassen. Allerdings hatten die Bahnreisenden, insbesondere der Schülerverkehr, durch den Unfall an dieser Strecke bis etwa 15 Uhr mit erheblichen Behinderungen zu tun. Zur Schadenshöhe gab es bislang keine Aussagen, hier muss das Ergebnis der Untersuchungen durch die Bahn abgewartet werden.

Vorausgegangen war dem Unfall ein Missgeschick bei den zwischen Walk- und Kriegsmühle in Steillage gerade stattfindenden städtischen Forstarbeiten. Ein Traktor zog auf dem oberhalb der Gleise parallel verlaufenden Waldweg einen 17 Meter langen und 35 Zentimeter dicken Buchenstamm hinter sich her. Dieser löste sich laut Thomas Rohleder, Pressesprecher am Landratsamt, plötzlich aus seiner Verankerung, rutschte seitlich weg und glitt die kurze Böschung hinab.

Er blieb unterhalb des kleinen Abhangs auf dem in südlicher Richtung verlaufenden Gleis liegen. Und zwar unmittelbar, bevor die S-Bahn in diesen Kurvenbereich einfuhr, wie Marc Wiese von der Bundespolizei in Karlsruhe auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Abgesplitterte Teile des Baumes sollen durch den Aufprall bis auf die Bundesstraße 45 geflogen sein. Die Feuerwehren Bammental und Wiesenbach räumten hinterher auf. Es waren vier Fahrzeuge und 18 Mann im Einsatz.

Durch den Zusammenstoß wurde der Baumstamm auf das Gegengleis geschoben und verbog dort die Schienen der Bahntrasse in Richtung Neckargemünd. Nach einer ersten Inspektion vor Ort konnte die S-Bahn bald darauf in südlicher Richtung weiterfahren bis in den Bammentaler Bahnhof. Dort wurde sie genauer untersucht, sie wird schließlich in einer Werkstatt repariert, so Roland Kortz von der Karlsruher Pressestelle der Bahn. Das Gleis in südlicher Richtung war ab 14.05 Uhr wieder vollkommen frei.

Wegen des Unfalls seien zunächst die Züge aus Sinsheim in nördlicher Richtung nur bis Meckesheim gefahren, sagte Kortz. Damit die Zugreisenden den Neckargemünder Bahnhof erreichen können, wurde ein Busersatzverkehr eingesetzt. Dieser wurde bis 15 Uhr parallel zum Schienenverkehr beibehalten, der ab 14.30 Uhr auch in nördlicher Richtung wieder einsetzte. Allerdings wurden die Züge ab Bammental auf das andere, heil gebliebene Gleis geleitet.

Als noch nicht überschaubar galt gestern Nachmittag, wie lange das verbogene Gleis gesperrt bleiben müsse. Die durch den Aufprall verzogenen Schienen waren nicht benutzbar. Doch die Reparaturarbeiten gingen der Bahn offenbar flott von der Hand: Kurz nach 18 Uhr rief Roland Kortz bei der RNZ an und sagte, das Gleis sei seit 16.50 Uhr wieder ohne Einschränkung befahrbar.