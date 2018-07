Von Sabine Geschwill

Leimen-Gauangelloch. Ideen muss man haben und engagierte Mitstreiter, die einem bei der Umsetzung helfen. Beides ist in Leimens Stadtteil Gauangelloch zu finden. Hier sind die Mitglieder der Interessengemeinschaft "Gauangelloch - lebenswert und liebenswert" in rühriger Form aktiv und immer auf der Suche nach neuen Veranstaltungsmöglichkeiten zur Belebung des Ortskerns und zur Förderung des Miteinanders. Nun hat Ortsbeirätin Agathe Schott-Dussel dafür gesorgt, dass Gauangelloch nicht mehr "alle Tassen" im Schrank hatte.

Die Sache war ganz einfach: Sie war nämlich die Ideengeberin für das "Erste Gauangellocher Sammeltassenfest". Die Bevölkerung war aufgerufen, ihre Sammeltassen oder das ganze Gedeck mit Kuchenteller auf den Rathausplatz mitzubringen. Die schönsten Exemplare wurden prämiert. Zuvor konnten die voll funktionsfähigen Tassen und Teller natürlich uneingeschränkt für den Verzehr von Kaffee und Kuchen genutzt werden.

Die Idee für das Fest kam Agathe Schott-Dussel bei einem Gespräch mit ihrer Freundin. Diese hatte aus einem Nachlass Sammeltassen geerbt, ihr gezeigt und geschwärmt: "Sind die nicht schön?" Agathe Schott-Dussel teilte die Meinung ihrer Freundin, merkte aber an, wie schade es sei, dass eigentlich nie jemand die Tassen zu Gesicht bekäme. Als sie bald darauf mit Hans Grossmann von der Interessengemeinschaft ins Gespräch kam und dieser um Vorschläge für Veranstaltungen bat, tat sie ihre Idee kund und traf damit voll ins Schwarze.

IG-Sprecher Helmut Haas, der die organisatorischen Fäden des ersten Sammeltassenfestes in den Händen hielt und auch die Moderation übernahm, war dankbar für den Festvorschlag und begeistert von dem Zuspruch und dem Leben, das dadurch auf dem mit gemütlichen Sitzgelegenheiten einladend gestalteten Rathausplatz herrschte. In Zusammenarbeit mit den Besitzern des benachbarten Gasthauses "Zum Schwanen", die auch unabhängig von Festen und Veranstaltungen auf dem Rathausplatz bewirten, wurde Kaffee und Kuchen angeboten. Die Akkordeonfreunde Gauangelloch-Waibstadt musizierten zur Kaffeezeit.

Um die schönste Sammeltasse ermitteln zu können, lagen Stimmzettel aus. Die Festgäste waren aufgerufen, von Tisch zu Tisch zu gehen und sich die mitgebrachten Exemplare genau zu betrachten. Gefiel die Tasse, fragte man den Besitzer nach seinem Namen und notierte ihn. Die Ideengeberin hatte als lieb gewordenes Erinnerungsstück ihre Kommunionstasse aus dem Jahr 1971 dabei. Ein eher "schlichtes Modell", meinte sie. Nicht anders bei Ilse Schleicher. Sie erinnerte sich noch ganz genau: Ihre Tasse war auch ein Kommunionsgeschenk. "Entweder gab es früher eine Sammeltasse oder einen Schneeballenstock", wusste die St. Ilgenerin. Ihr gegenüber saß Anni Kühner aus Ochsenbach. Sie wurde zwar konfirmiert, aber auch ihr wurden damals Sammeltassen geschenkt. "Ich habe mittlerweile mindestens zehn Stück zu Hause. Sie sind zu schön zum Wegwerfen", meinte sie. Einen Blickfang in den Händen hielt Helmut Haas. Sein Exemplar stammte aus dem Jahr 1902 und stammt von Uroma Katharina. Sie war damals ein Weihnachtsgeschenk der Kinder an ihre Mutter.

Bürgermeisterin Claudia Felden hatte selbstverständlich auch Tassen im Gepäck. Ihre waren Mitbringsel aus Urlaubsorten. Haas und sein Team übernahmen am Nachmittag die Auszählung der eingereichten Stimmzettel und vergaben die von den Gauangellocher Unternehmen und der Stadt Leimen gestifteten Gutscheine und Preise. Insgesamt wurden 25 Namensvorschläge abgegeben. Die meisten Stimmen erhielt Eric Pletz und hatte damit für die an der Abstimmung beteiligten Besucher die schönste Tasse im Gepäck. Die weiteren Preise gingen an die Damen Ebinger, Ihle, Dreher, Dussel und Welz.