Gaiberg. (fi) "Krieg ich auch so eine Schere?" Aber ja doch, auch an die Vorschulkinder im Kindergarten "Bergnest" hatte Kindergartenleiterin Petra Huber-Dasting gedacht. Mit bunten Bändern war die Türe zur neuen Mensa noch versperrt. Doch bald sollten diese Hindernisse beseitigt werden und der Speisesaal im Kindergarten offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. "Damit wird eine Lücke geschlossen und ein schöner Wintergarten mit mehreren Funktionen freigegeben", wandte sich Bürgermeister Klaus Gärtner an die Besucher der Eröffnung. Fast alle Eltern der Kindergartenkinder waren gekommen, und auch Oma und Opa. Schließlich wird eine neue Räumlichkeit für das "Bergnest" nicht jeden Tag eingeweiht.

Unterm Strich 134 000 Euro hat die Gemeinde investiert, um die Speiseversorgung der Kinder zu ermöglichen. "Das Vesperbrot von früher reicht nicht mehr", stellte Rathauschef Gärtner fest. Die Integration in die Außenanlage wurde übrigens von den drei Mitarbeitern des Bauhofes übernommen. "Die waren ganz schön motiviert, hier am Kindergarten arbeiten zu können", sagte er.

Architektin Cecilia Orlandi blickte auf den Baubeginn des Kindergartens im Jahr 1985 zurück. "Energiesparen, das war damals ein Fremdwort", meinte sie. Heute, nach der Erweiterung und dem Umbau der Einrichtung komme viel Tageslicht in das Gebäude, die Decken sind abgehängt, eine Fußbodenheizung ist eingebaut. Eine neue Küche und neues Mobiliar, Apricot-Farben und Grüntöne bestimmen das Bild. Und vor allem: Der Kostenrahmen wurde von allen zwölf Gewerken eingehalten, die bei den Bauarbeiten zu bewältigen waren.

55 Mittagessen werden nun täglich im neuen Speiseraum eingenommen. "Der Raum dient aber auch der Sprachförderung, die Frühförderstelle hat hier Platz", betonte Petra Huber-Dasting. Stillstand sei nicht die Lösung, weder baulich noch bei der Kinderbetreuung. Vier Gruppen und 85 Kinder besuchen derzeit das "Bergnest". Für den Elternbeirat übergab dessen Vorsitzende Doreen Bahlke ein Gemälde und zitierte den bekannten Spruch aus Afrika: "Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen." Bei Kaffee und Kuchen wurde gefeiert, die Kinder nutzten dabei auch ausgiebig das Geschenk des Vereins "Gänseblümchen": den Matschtisch im Freibereich.