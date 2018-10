Gaiberg. (fi) In Gaiberg wird der alte Brauch süddeutschen Ratsgebarens noch beherzigt: Da führt der Bürgermeister bei der Einbringung des gemeindlichen Haushaltes das Wort. Die Gemeinderäte schweigen dazu und verweisen den Entwurf in den Verwaltungsausschuss. Die große Stunde der Räte kommt bei der Verabschiedung des Zahlenwerkes, dann sollte sich die Sache umgekehrt verhalten. Der Vorsitzende des Gemeinderates, im Normalfall der Bürgermeister, verhält sich dann betont zurückhaltend und überlässt den Gemeinderäten die Ausführungen.

In den Erläuterungen von Bürgermeister Klaus Gärtner zur Finanzsituation von Gaiberg überwog das Positive. Um 6,4 Prozent nimmt das Gesamtvolumen 2014 zu, es steigt auf 6,1 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt hat sich bei 4,8 Millionen Euro eingependelt und sich gegenüber dem Vorjahr um 242.200 Euro erhöht.

Gaiberg lebt, wie viele Kommunen auch, von den Ausschüttungen des Landes. Der Anteil an der Einkommenssteuer wird 1,409 Millionen Euro betragen und aus dem Füllhorn des kommunalen Finanzausgleichs kommen 877.800 Euro auf das Konto der Gemeinde. "Natürlich wäscht der Landkreis seine Hände auch in dieser Schüssel", damit meinte Gärtner die gestiegenen Umlagen an den Kreis mit 1,290 Millionen Euro. "In Summe werden sich alle anderen Einnahmen, also auch Grund- und Gewerbesteuer, auf dem Niveau des Vorjahres bewegen", so Gärtner.

Er wies darauf hin, dass die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung nicht verändert werden, 18.000 Euro gehen in die Kernzeitbetreuung, 138.000 Euro in den kommunalen Kindergarten und satte 278.000 Euro an den Verein "Gänseblümchen". Was auf Nachfrage aus dem Gemeinderat so bestätigt wurde.

Ohne qualifiziertes Personal keine gute Verwaltung: Die Personalkosten sind tariflich um 1,6 Prozent angepasst und machen 1,153 Millionen Euro aus. Für die flächendeckende Versorgung mit Breitband wird, wie vertraglich fixiert, ein privater Netzbetreiber 21.000 Euro erhalten. Eine gesetzlich geforderte Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt wird mit 350.850 Euro auch erreicht.

Was wird investiert in diesem Jahr? Der Vermögenshaushalt umfasst Gelder für naturschutzrechtliche Ausgleichmaßnahmen wegen des Bebauungsplans "Mäuerlesäcker/Fritzenäcker" in Höhe von 85.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr darf sich bald auf ein neues Fahrzeug freuen: 40.000 Euro von insgesamt 185.000 Euro werden in diesem Jahr auf die Seite gelegt. Die Toiletten der Kirchwaldschule für 60.000 Euro, eine Gehwegverbreiterung in der Hauptstraße für 15.000 Euro, Grunderwerb in Höhe von 270.000 Euro und 750.000 Euro für die Bebauung in der Ortsmitte sind weitere Schwerpunkte.

"Wird alles so umgesetzt, müssen wir rund 900.000 Euro aus unserer Rücklage abgreifen", meinte Gärtner. Damit bleiben aber immer noch eine Million Euro im Gemeindesäckel für kommende Aufgaben. Auf eine Darlehensaufnahme wurde verzichtet, der Schuldenstand wird auf 364.600 Euro reduziert.