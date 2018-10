Gaiberg. (fi) Der Traum vom "Himbeerdorf" scheint zerplatzt zu sein, bevor das Projekt richtig laufen lernte, meinte Rolf-Dieter Schaetzle (SPD/Aktive Gaiberger) bei der Verabschiedung des Haushaltsplans 2015 in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Zuvor hatte Bürgermeister Klaus Gärtner bekanntgegeben, dass die Impulsgeberin zum "Himbeerdorf Gaiberg" in einem Schreiben an die Verwaltung klargestellt hatte, dass sie dieses Projekt nicht eigenverantwortlich übernehme, andere Personen sollten dieses umsetzen. Auf ihre Urheberrechte verzichte sie, aber die weitere Mitarbeit könne nicht kostenfrei erfolgen. "Nur das Abliefern von kostenlosen Ideen hat noch keine Gemeinschaft weitergebracht", erzürnte sich Schätzle.

Dennoch ist die Idee vom "Himbeerdorf" noch nicht ganz vom Tisch. Sollten sich Interessierte zusammentun, könnte noch etwas daraus werden. Auch wenn aus den Reihen der Zuhörer deutlich gemacht wurde, wie aufwändig die Anlage und Pflege einer Himbeerplantage sei. Der Bürgermeister hatte sich bereits nach einer Verwendungsmöglichkeit der süßen Beere erkundigt: "Für zwei Liter Himbeerschnaps braucht man 100 Liter Maische."