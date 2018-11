Gaiberg. (fi) Das Landessanierungsprogramm beflügelt ungemein. Und weil Gaiberg an diesem Programm teilnehmen darf, hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, von der bisherigen Planung einer Markthalle Abstand zu nehmen. War ursprünglich das Untergeschoss in der künftigen Bebauung im Ortsmittelpunkt vorgesehen, so bekommt nun die "Alte Krone" den Vorzug. Dieses Gebäude gegenüber der evangelischen Kirche ist stark sanierungsbedürftig.

Der "Runde Tisch" in Gaiberg und der Investor der Ortsmittebebauung, Massivhaus Dombrowski aus Wiesloch, hatten sich Mitte August zusammengesetzt und das neue Konzept entwickelt. Wird die Halle aus der ursprünglichen Planung herausgenommen, können die Baukosten um etwa 100 000 Euro gesenkt werden.

Der Gemeinderat sah in seiner Gesamtheit keine Gründe, die gegen eine Verlagerung der künftigen Markthalle in den Bereich der "Alten Krone" sprechen. Bürgermeister Klaus Gärtner hofft nun auf einen baldigen Baubeginn im Ortszentrum durch die Bauherrengemeinschaft bestehend aus der Gemeinde und dem Investor.

Bekanntgeben konnte der Gaiberger Bürgermeister, dass die Sanierung der Toilettenanlage in der Kirchwaldschule umfangreicher ausfallen wird als gedacht. Bei einer Prüfung hat sich herausgestellt, dass alle Zuleitungen Schäden aufweisen, alleine mit dem Herrichten der Toilettenräume sei es also nicht getan.