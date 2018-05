Nußloch. (fi) Die Bayern kommen. Oder war es Bayer 04 Leverkusen? Nein, es sind sogar beide. Die Fußballmannschaften treffen sich am Samstag in Nußloch, wenn die achte Auflage des Libella-Masters-Cup über den Hallenboden geht. Das U 14-Jugendturnier hat sich inzwischen einen Namen gemacht: Aus Schalke, Basel, Stuttgart, Nürnberg, Graz und Hamburg reisen die jungen Kicker an. Vom Ausland kommt Pogon Stettin aus Polen und aus Dänemark sind die besten zehn Jugendspieler vom FC Nordsjaelland dabei. Die Teilnehmer aus Walldorf, Sandhausen, Karlsruhe oder Hoffenheim nicht zu vergessen. Und natürlich die Jungs des Gastgebers, dem FV Nußloch.

Toller Fußball ist also garantiert, wenn um 9 Uhr das erste Spiel in der Olympiahalle angepfiffen wird. Für die Helfer um Jugendleiter Peter Lüll sind dann die Vorbereitungen geschafft. Das Organisationsteam ist eingespielt. Der Libella-Masters-Cup des Wild-Konzerns aus Eppelheim ist die Krönung der Hallensaison, nicht ohne Grund ist das Turnier bei den Nachwuchsfußballern von der ersten Bundesliga bis zur Kreisliga beliebt. "Wer einmal hier war, der kommt gerne wieder", erklärt Peter Lüll. Und dass die Leverkusener einiges zu verteidigen haben, zeigt ihre bisherige Bilanz: Viermal waren sie bereits Turniersieger.

Wenn der Ball rollt, ist auch für Sandra Siehl-Schmitt die Hauptarbeit getan. 90 Jugendliche hatte sie unterzubringen, seit Anfang Dezember wurde die Übernachtung der Spieler geplant. "Beim FV, dem Förderverein und dem Umfeld des Vereins sind die Eltern sehr aufgeschlossen", berichtet sie. Immer wieder wandert ihr Blick aufs Handy. Es könnte sein, dass die ersten Mannschaften ankommen - mit dem Zug am Heidelberger Hauptbahnhof, dem Bus in Nußloch oder dem Flugzeug in Stuttgart wie etwa Sturm Graz. Immer zwei Spieler werden zusammen zu Familien vermittelt, so die Organisatorin. Manche Eltern nehmen auch vier auf. Besonders Spieler des FC Bayern seien "nachgefragt". Mädchen sind in diesem Jahr nicht dabei, es ist also eine ausgesprochene Herrenrunde. Die Trainer sind in einem Hotel untergebracht, meist kommen zwei Begleiter pro Mannschaft mit.

Im Foyer der Olympiahalle werden Snacks gerichtet und Getränke kühl gestellt. An die 70 Helfer sind während der Turniertage aktiv. Andreas Zesewitz ist einer von denen, die jeden Tag dabei sind. Der "Allrounder" hilft beim Aufräumen und findet sich auch schon mal als Zeitnehmer bei der Turnierleitung wieder. "Die Fahnen müssen noch gerichtet werden", meinte er gestern. Auf einer Seite der Halle hängen schwarze Fahnen, dazwischen strahlt das Weiß der FV-Fahne. Schwarz-weiß werden die sechs Schiedsrichter nicht pfeifen. "Es geht sehr fair zu", sagt Peter Lüll. "Die Spieler wissen, was es heißt, bei einem solchen internationalen Turnier wie in Nußloch mit dabei sein zu können."

Vor der Halle hupt jemand. "Keine Zeit mehr, wir müssen mit anpacken, Ware kommt." Kein Wunder: Die Zeit drängt, die Spieler werden erwartet, die ersten Gasteltern sind bereits da. Es soll schließlich noch ein gemütlicher Abend werden, ehe es heute um Tore und Siege geht.