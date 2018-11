Von Roland Fink

Sandhausen. Nach der Kompromissformel, die der Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtages Ende November als Ersatz für den nicht stattfindenden Rückbau der L 600 bei Sandhausen einstimmig befürwortet hat, sind vier sogenannte Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Damit soll der Eingriff in die Ökologie, der Anfang der 90er-Jahre beim Bau der parallel zur L 600 verlaufenden B 535 entstand, ausgeglichen werden. Die Umweltverbände haben diese vier Projekte gesichtet und ausgehandelt. Konkret handelt es sich dabei um eine kleinere Aufforstung einer Agrarfläche auf Heidelberger Gemarkung. In Schwetzingen wird Mutterboden abgetragen. Der ist vor langer Zeit im "alten Panzerwald" abgelagert worden, hat sich verfestigt und ist auf der dortigen Sanddüne ein Fremdeintrag, der hier nichts zu suchen hat.

In Sandhausen sollen zwei der Dünen im Eigentum der Gemeinde und der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau wieder "vernetzt" werden. Die Dünen sind derzeit durch einen Waldriegel getrennt und befinden sich nördlich des Waldfriedhofes und entlang der Raststätte an der Autobahn. Als Viertes wird die Düne an der Brühlstraße an der Ampelkreuzung der Landessraße 598 und der Kreisstraße 4156 aufgewertet. Auf 32 Hektar werden lichte Kiefernwälder und auf 32 Hektar Sandmagerrasen zwischen "Pferdstrieb" und dem Gewann "Zugmantel" nahe der Walldorfer Gemarkung verbunden. Schafe und Ziegen sollen später das Gebiet beweiden.

Bereits im Jahr 1999 wurde das Naturschutzkonzept der "Badischen Binnendünen" mit ihrer einzigartigen Dünenlandschaft zwischen Mannheim und Schwetzingen entwickelt. Einer Mitteilung des Ministeriums für den ländlichen Raum aus dem Jahr 2006 ist zu entnehmen, dass "Erstmittel" zur Freihaltung der Flächen aus Ausgleichsabgebemitteln der B 535 gekommen waren. Binnendünen sind nach dem Naturschutzgesetz nicht nur besonders geschützte Biotope, sondern auch Lebensraumtypen von europaweiter Bedeutung. Im Rahmen des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 stehen sie in Baden-Württemberg unter diesem Schutz. Durch die Ausweisung von Naturschutzgebieten wurden schon zahlreiche Dünen und Sandgebiete geschützt, wie beispielsweise in der Metropolregion zwischen Mannheim und Schwetzingen das Gebiet "Hirschacker-Dossenwald", sagte der damalige Landwirtschaftsminister Peter Hauk.

Aufgrund der Entscheidung des Petitionsausschusses werden nun die Träger öffentlicher Belange gehört, ehe der Planfeststellungsbeschluss entsprechend den neuen Vorgaben geändert wird.