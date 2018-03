Von Roland Fink

Leimen. Es konnte sich niemand drücken, da mussten alle mitsingen: "Alle meine Entchen ..." Dazu hatten die Kinder im neu eröffneten Ludwig-Uhland-Haus die Besucher anlässlich der offiziellen Einweihung animiert. Es war so weit, im neuen Gebäude an der Tinqueuxallee herrschte Leben. Und die Musik der jüngsten Leimener im neuen Haus passte so richtig zu den strahlenden Gesichtern zur Einweihung. "Meine Hände, meine Füße sind wie ein Instrument" - damit hatte Olga Pfaff mit den Kindern den richtigen Ton getroffen.

Sonja Günzke, die Leiterin des Betreuungshauses, sah in dem neuen Kinderbetreuungshaus der Stadt ein Heim als Ergänzung zur Familie. "Wir kümmern uns mit Fürsorge, das Ludwig-Uhland-Haus steht allen offen." Gruppenräume, getrennte Schlafräume, Küche, Bad - diese Räumlichkeiten sind sowohl gruppenübergreifend als auch in den farblich unterscheidbaren Einheiten vorhanden. Das Team mit den Betreuerinnen und Erzieherinnen sei hier heimisch, der Umzug längst vergessen.

Joachim Schumacher als Architekt sagte, dass noch einige Restarbeiten auszuführen seien: "Die sind bis zum Jahresende fertiggestellt." Das Gebäude in der Nähe der Otto-Graf-Realschule sei sogar zwei Monate früher fertig geworden als geplant. Fünf "Wohnbereiche" vermitteln Geborgenheit, Intimität und seien trotzdem als offenes Gebäude konzipiert. "Kommunikation und Großzügigkeit sind gewährleistet, die Kinder können entdecken, toben und dennoch einen Rückzugsbereich aufsuchen, wenn gewünscht." Nach zwölf Monaten Bauzeit wünschte er der Stadt als Bauherr und Träger viel Erfolg in der Kinderbetreuung und übergab symbolisch den Schlüssel zum neuen Gebäude.

Kurz auf die gesetzliche Notwendigkeit ging Oberbürgermeister Wolfgang Ernst ein: "Es gilt, die Vorgabe und die Quote aus Berlin umzusetzen." Die Bausumme von 4,3 Millionen Euro wurde eingehalten, "das ist viel für eine Stadt wie Leimen in der derzeitigen Situation", so Ernst. Bei zehn Gruppen sind das 430 000 Euro pro Gruppe, "damit haben wir kostengünstig gebaut".

Erwartet wird noch ein Bundeszuschuss von 1,2 Millionen Euro. Auch wenn es anfänglich Bedenken gegeben hatte, bei zehn Gruppen à zehn Kindern ein Haus mit 100 Kindern zu errichten. Doch durch die Konzeption und Raumaufteilung - fünf Flure erschließen jeweils zwei Gruppen - sei die architektonische Lösung gelungen. "Es ist ihr Haus", meinte der Oberbürgermeister und überreichte an Sonja Günzke stellvertretend für das Team ein blaues und amtliches "Park-Schild", das besonders den Parkraum für die Bobbycars sichern soll.

Ohne göttlichen Segen würde dem Kinderhaus etwas fehlen. Pfarrer Arul Lourdu nannte die christliche Wertvorstellung als wesentlich, die mit in die Arbeit einfließe. Im Namen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde wünschte er "aus innerem Herzen alle Gute zum neuen Haus".

Ein kleiner Empfang und Rundgang durch die großzügigen Räumlichkeiten schloss sich an.