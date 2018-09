Von Klaus Emig

Wiesenbach. Im Mai 2013 hat die Gemeindeverwaltung zur Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans ein "Straßenprojekt B 45" angemeldet. Bürgermeister Eric Grabenbauer ging in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats darauf ein. Er informierte anhand eines Auszugs aus dem Schreiben über die Ergebnisse zur Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte B 45/L 532 und B 45/L 600. Die L 532 führt von der durch das Elsenztal verlaufenden Bundesstraße B 45 durch Wiesenbach in Richtung Mosbach. Und die via Leimen aus der Rheinebene kommende L 600 mündet unweit der Anschlussstelle Wiesenbach auf die B 45.

Wie nicht nur Grabenbauer weiß, staut sich am Morgen der Verkehr. Von der Ampel an der Einmündung der L 532 in die Bundesstraße 45 stehen die Autos bis in die Ortsmitte von Wiesenbach - und das teilweise auf einer Länge von 400 Metern. Der Rückstau am Abend auf der B 45 ist vorprogrammiert, auch deshalb, weil die Abbiegespur für Linksabbieger in die L 532 zu kurz ist. Der geradeaus in Richtung Mauer oder Sinsheim fließende Verkehr weicht deshalb auf das Bankett aus und hinterlässt tiefe Spuren im Schotter seitlich der asphaltierten Straßenfläche. Trotz Optimierung der Ampelanlage an der Einmündung B 45/L 532 lässt sich der Rückstau nicht vermeiden. Das hat mehrere Gründe: Da ist zum einen die unmittelbar folgende Ampel der Einmündung der Landesstraße 600 aus Bammental sowie das damit verbundene erhebliche Verkehrsaufkommen und zum anderen der massive Linksabbiegerverkehr auf die L 600.

An Werktagen dauert der Stop-and-go-Verkehr mehrere Stunden. Das stellt sowohl für die Verkehrsteilnehmer an beiden Einmündungen als auch für die Anwohner an der L 532 eine große Belastung und starke Einschränkung dar. Daher wurde dringend um eine eingehende Untersuchung der gegebenen Verkehrssituation und um eine weitergehende Optimierung in diesem Bereich gebeten. Der drei- bis vierstreifige Ausbau der B 45 im Bereich der Esso-Tankstelle bis zur Einmündung der L 600 in die B 45 wurde nach Worten Grabenbauers als möglicher Lösungsansatz angesehen.

Im Juni 2013 habe das Bundesverkehrsministerium jedoch mitgeteilt, dass die angemeldete Maßnahme ein "lokal begrenztes Verkehrsproblem" darstelle. Daher sei es kein Straßenbauprojekt, das sich zur Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan eigne, zitierte Bürgermeister Grabenbauer die Reaktion auf die Initiative der Gemeinde. Im Februar 2014 sei bestätigt worden, dass die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte "an ihre Grenzen stößt". Die Ampelanlagen seien mit der Verkehrsmasse überfordert. Allerdings würden Kreisverkehre zur Lösung der Verkehrsprobleme "nicht in Frage kommen".

Verkehrszählungen im Oktober 2013 haben die erhebliche Zunahme des Verkehrsaufkommens auf der B 45 und auf den Landesstraßen 532 und 600 nachgewiesen. Der tägliche Rückstau im Ort belaste die Bammentaler Straße, doch werde die Realisierung einer Gesamtlösung "sicherlich noch Jahre beanspruchen", fasste der Rathauschef zusammen. Daher wolle die Gemeindeverwaltung beim Regierungspräsidium Karlsruhe anfragen, ob eine "Teillösung mit verlängerter Linksabbiegerstellfläche von Wiesenbach in Richtung Sinsheim möglich ist".

Auf einen zeitlichen Rahmen für mögliche Maßnahmen, wie ihn Jürgen Berger (SPD) wünschte, werde sich "kein Amt einlassen", gab der Bürgermeister zu bedenken. Es gelte, zusammen mit Bammental "die Kräfte zu bündeln", um die Probleme zu lösen. Zur Feststellung von Gernot Echner (FWV), dass es in anderen Ländern durchaus auch auf Hauptverkehrsstraßen Kreisverkehre gebe, sagte der Rathauschef vorsichtig abwartend: "Dieser Gedanke ist hier noch nicht so weit."