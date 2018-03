Von Jutta Trilsbach

Mauer. Sein Lachen steckt an. Das Funkeln in seinen Augen signalisiert: "Yes we can!" John Ehret ist nun offiziell der 22. Bürgermeister von Mauer. Bei seiner Amtsverpflichtung in der Sport- und Kulturhalle erlebten die Mauermer, die Politprominenz und Kollegen einen glücklichen sowie gelösten Bürgermeister. Und wie zu dieser öffentlichen Gemeinderatssitzung angebracht, entwickelte sie sich trotz einer langen Programmfolge zu einem kleinen Volksfest - ganz nach dem Geschmack des neuen Rathauschefs.

Die musikalischen Beiträge des Musikvereins und der örtlichen Chöre sowie die Grußworte (siehe Kasten) hätten herzlicher nicht sein können. Da passte es fast zum fröhlichen Rahmen, dass die Verpflichtung für die achtjährige Amtszeit erst im zweiten Anlauf klappte: Bürgermeisterstellvertreter Joachim Frühauf war beim Vorsprechen der Verpflichtungsformel einfach "davongaloppiert" und erheiterte damit den ganzen Saal.

John Ehret blieb gelassen und gelobte aus tiefem Herzen Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten. "Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern, so wahr mir Gott helfe", hob er mit dem Handschwur an. Mit einigem Stolz ließ er sich die schmucke Amtskette von Joachim Frühauf anlegen. Dabei brandete großer Applaus auf.

In einem Rückblick ließ Frühauf noch einmal die rasanten Geschehnisse Revue passieren: das super Wahlergebnis vom 5. Mai mit 58,1 Prozent oder Ehrets legendärer Slogan: "Yes we can". Den übernahm Frühauf auch gleich, als er über die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat sprach: "Ja, wir schaffen es, dies beinhaltet für mich den Ansporn für die Zukunft, Visionen und Ziele zu haben und diese gemeinsam mit Ihnen umzusetzen!"

Besonders die Dankesworte des neuen Bürgermeisters an seine anwesende Mutter Gertrud Ehret und den verstorbenen Vater Helmut, die ihn 1977 in Mauer in einer intakten Familie aufgenommen hatten, berührten die Besucher in der Halle. "Sie waren angenehm vorurteilslos, objektiv, tolerant und ein großes Stück farbenblind", schmunzelte Ehret.

Unzählige Glückwünsche hätten ihn aus der ganzen Welt erreicht, von Deutschen und Ausländern, die allesamt ihre Freude darüber ausdrückten, dass es jemand trotz schwieriger Startbedingungen geschafft habe, einen solchen Lebens- und Berufsweg einzuschlagen. Nach dem Abitur leistete Ehret den Zivildienst und begann 1993 eine Ausbildung am Bundeskriminalamt. "Das ist doch in meinem Fall das Besondere", sagte der 40-Jährige.

Sein Dank ging an die weltoffenen Einwohner von Mauer, die ihn damals so positiv aufgenommen und das Ganze mit ihrer Wahlentscheidung für alle sichtbar gemacht hatten. Aber nun müsse Schluss sein mit dem riesigen Presserummel um seine Person. Er bat um die hundert Tage Einarbeitungszeit für die gesteckten Ziele.

Über seine Arbeit sagte er: "Ich bin gern an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden lang telefonisch für wichtige Entscheidungen erreichbar, aber es ist mir nicht möglich, überall präsent zu sein, ich brauche auch Zeit für meine Familie, Freunde und Erholung." Dafür bekam er Applaus. Im Gemeinderat wünschte er eine offene, faire und konstruktive Diskussionskultur, die den Interessen der Bürger gerecht werde.

Mit seiner treffsicheren Antrittsrede wurde John Ehret dem Geschmack der Zuhörer mehr als gerecht. Freudestrahlend nahmen er und seine Lebensgefährtin Katja Glückwünsche und Geschenke an. Über die schmucke Uniformjacke der freiwilligen Feuerwehr freute sich Ehret besonders. "Bürgermeister" steht groß auf dem Rücken, passend dazu schmetterten die Blasmusiker den "Kommandantenmarsch".