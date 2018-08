Leimen. (cm) Große Aufregung am Wildgehege am Gossenbrunnen: Spaziergänger entdeckten dort am Samstagabend, dass mit zwei frisch geborenen Ziegen etwas nicht stimmt, und alarmierten die Tierrettung Rhein-Neckar. "Die Lämmer lagen über mehrere Stunden in der prallen Sonne", berichtet Tierretter Michael Sehr: "Es war dramatisch." Als die Helfer gegen 19 Uhr eintrafen, war eines der beiden erst wenige Stunden alten Zicklein bereits tot. "Das andere lag mit verdrehtem Kopf auf dem Rücken, schrie und versuchte verzweifelt, auf die Beine zu kommen", erzählt Sehr: "Die Mutter versuchte ihm noch zu helfen."

Schnell war den Tierrettern klar: Da müssen wir rein. Doch wie? Denn der etwa zwei Meter hohe Zaun um das von der Stadt betriebene Wildgehege, das laut Sehr in einem guten Zustand ist, schien unüberwindbar. "Die Leimener Feuerwehr hat uns gleich ihre Hilfe zugesagt", lobt der Tierretter. Die kam dann auch und mit einer Leiter wurde der Zaun überwunden. Die Tierretter kümmerten sich um das mit 35,4 Grad Körpertemperatur stark unterkühlte und geschwächte Lämmchen und wärmten es, während Feuerwehrleute die Mutterziege einfingen, um sie zu melken. Was dann auch gelang. Das Lamm trank die Milch auch und kam wieder etwas zu Kräften - so schien es zunächst. "Es konnte stehen und wir waren auch guter Hoffnung, dass es überlebt", sagt Michael Sehr.

Nach einer Station im Leimener Feuerwehrhaus nahmen die Tierretter das Zicklein mit zu sich nach Grünstadt. Alle drei Stunden wurde gefüttert. Doch in der Nacht verschlechterte sich der Zustand rapide. Am nächsten Morgen um 9 Uhr starb das Lamm an Organversagen in Folge der Unterzuckerung und wohl eines Hitzschlages. Auch ein Tierarzt konnte nichts mehr tun.