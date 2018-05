Von Alexander Werschak

Nußloch. Bauprojekte prägen den Haushalt von 2017, der vom Gemeinderat in dessen jüngster Zusammenkunft einhellig verabschiedet wurde. Auf 7,4 Millionen Euro summieren sich die Bauvorhaben, die Nußloch in diesem Jahr stemmen will. Sie stellen auch den größten Teil der Ausgaben des Vermögensetats, der mit 10,8 Millionen Euro zum 35,1 Millionen Euro mächtigen Gesamtetat beiträgt.

Hintergrund Die wichtigsten Zahlen des Etats 2017 der Gemeinde Nußloch im Überblick (alle Angaben in Euro): Verwaltungshaushalt Volumen: 24,4 Mio. Einnahmen Grundsteuer B: 1,4 Mio. Gewerbesteuer: 2,5 Mio. Einkommensteueranteil: 6,7 Mio. Schlüsselzuweisungen: 3,3 Mio. Gebühren und Entgelte: 1,9 [+] Lesen Sie mehr Die wichtigsten Zahlen des Etats 2017 der Gemeinde Nußloch im Überblick (alle Angaben in Euro): Verwaltungshaushalt Volumen: 24,4 Mio. Einnahmen Grundsteuer B: 1,4 Mio. Gewerbesteuer: 2,5 Mio. Einkommensteueranteil: 6,7 Mio. Schlüsselzuweisungen: 3,3 Mio. Gebühren und Entgelte: 1,9 Mio. Ausgaben Personalaufwand: 4,1 Mio. Landesumlage: 3,2 Mio. Kreisumlage: 4,1 Mio. Zuweisungen/Zuschüsse: 5,0 Mio. Vermögenshaushalt Volumen: 10,8 Mio. Rücklageentnahme: 8,8 Mio. Landeszuschüsse: 1,2 Mio. Baumaßnahmen: 7,4 Mio. Grundstückserwerb: 1,2 Mio. Tilgungen: 1,6 Mio.

[-] Weniger anzeigen

Am stärksten fällt unter den Investitionen der Neubau des Fröbelkindergartens ins Gewicht, für den zunächst drei Millionen Euro angesetzt sind. Ebenso schlagen die Unterkünfte für Geflüchtete und der Erwerb von Wohnungen für die Anschlussunterbringung 2017 erneut millionenschwer zu Buche. Eine weitere Million Euro ist für den Erwerb von Grund und Boden eingeplant, der einer Erweiterung des Gewerbegebiets den Weg ebnen soll.

Weil auf der anderen, der Einnahmenseite, keine Grundstückserlöse mehr verfügbar sind, muss die Gemeinde ans Sparbuch gehen: Um 8,8 Millionen Euro wird die Rücklage erleichtert. Der Verwaltungshaushalt nämlich kann in diesem Jahr keine Mittel für seinen Vermögensbruder erwirtschaften, sondern verlangt sogar nach einer kleinen Finanzspritze von 56.000 Euro. Das aber soll anders werden, sagt die mittelfristige Finanzplanung bis 2020: Bereits ab dem übernächsten Jahr möchte die Kommune ihren Sparstrumpf wieder mit satten Millionenbeträgen füllen.

Ohnehin lehrt die Erfahrung, dass unter der Ägide von Rathauschef Karl Rühl äußerst konservativ kalkuliert wird, was regelmäßig zu deutlichen Überschüssen in den Jahresrechnungen führt, die mittlerweile ein Guthaben von über 30 Millionen Euro angehäuft haben. Diese Erkenntnis mag dazu geführt haben, dass die Bürgervertretung auf Antrag der CDU trotz der hohen Rücklagenentnahme eine Sondertilgung im Etat verankerte.

Die Kämmerei hatte hierzu alle laufenden Verträge abgeklopft und mit den Banken Kontakt aufgenommen, bei denen Nußloch - verteilt auf zwölf Darlehen - mit insgesamt 9,6 Millionen Euro in der Kreide steht. Doch lediglich die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) war "nach intensiven Verhandlungen" bereit, auf Vorfälligkeitsentschädigungen für den verbleibenden Zinsbindungszeitraum zu verzichten. Dank dessen kann die Gemeinde jetzt vier Darlehen mit einem Gesamtvolumen von beinahe 1,1 Millionen Euro ablösen. Was ihr Zinszahlungen von nicht weniger als 160.000 Euro erspart, die allein bis Ablauf der Festschreibungsfrist aufgelaufen wären.

Entlastet wurden die Haushalte der Vergangenheit auch dadurch, dass Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht im ausersehenen Zeitfenster umgesetzt wurden - ein Umstand, den Verwaltung wie Bürgervertreter gleichermaßen bemängeln. 2016 war hier keine Ausnahme und fand seinen Niederschlag in einer Liste von Haushaltsresten, die vom Ratsgremium in der Sitzung ebenfalls gebilligt wurde. Über die Hälfte der 2,3 Millionen Euro an Ausgaberesten des Vermögensetats war dabei in Becken und Kanälen der Abwasserbeseitigung versickert. Verschoben wurden ferner 480.000 Euro für restliche Arbeiten an der Olympiahalle, für die in diesem und dem nächsten Jahr neuerlich um die 300.000 Euro vorgesehen sind - und deren Sanierung sich langsam zum Marathon entwickelt.

Auf der Kurzstrecke des Verwaltungshaushalts für 2017 sollen der Einkommensteueranteil 6,7 Millionen, die Gewerbesteuer 2,5 Millionen und die Grundsteuer B knapp 1,4 Millionen Euro beisteuern; aus Gebühren und Entgelten verspricht sich die Kommune Einkünfte von fast 1,9 Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisungen des Landes sind mit 3,3 Millionen Euro ausgewiesen, weitere 1,8 Millionen Euro gibt es für laufende Projekte aus den Stuttgarter Schatullen.

Finanzieren will die Gemeinde damit einen Verwaltungsetat von 24,4 Millionen Euro. Neben dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand von 7,2 Millionen Euro muss die Kämmerei fünf Millionen Euro für Zuweisungen und Zuschüsse reservieren, den größten Anteil daran haben die Kleinsten in Form der Kinderbetreuung. Der Personalaufwand wurde auf 4,1 Millionen Euro taxiert, was 71 Vollzeitstellen entspricht und ein minimales Aufpolstern der Personaldecke erwarten lässt. Genauso viel - 4,1 Millionen Euro - kostet Nußloch in diesem Jahr die Kreisumlage, noch einmal 3,2 Millionen Euro muss die Kommune ans Land überweisen.

Abgenickt wurde von den Mandatsträgern im Zuge der Haushaltsverabschiedung zudem der Wirtschaftsplan des Wasserwerks: Bei 800.000 Euro an Aufwand und Ertrag rechnet der Erfolgsplan einen marginalen Verlust von vielleicht 12.000 Euro ein; im Vermögensplan sind 1,1 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Während dieses Jahr die Investitionen der Wasserversorgung noch ins Neubaugebiet "Beim Seidenweg" strömen, sollen 2018 die Gelder in die Weberstraße sowie das Geviert von Blumen-, Kaiser-, Dreikönig- und Werderstraße fließen.