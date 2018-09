Von Anja Hammer

Region Heidelberg. Es vergingen keine 24 Stunden, da krachte es in der Region rund um Heidelberg gleich fünf Mal. Die Bilanz dieser fünf Unfälle: Vier Verletzte und ein Schaden von über 50.000 Euro.

> Bammental: Auf dem berühmt-berüchtigten "Krähbuckel" nahe Bammental ereignete sich am Mittwochmorgen ein Unfall. Laut Polizei hat gegen 7 Uhr der 48-jährige Fahrer eines VW-Busses auf der regennassen B 45 in Richtung Mauer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Daraufhin geriet der Bus ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Seat zusammen. Sowohl der VW-Fahrer als auch der 21-jährige Seat-Fahrer wurden nur leicht verletzt, beides Autos mussten indes abgeschleppt werden. Dafür war die Bundesstraße rund eine Stunde gesperrt. Sachschaden: 15.000 Euro.

Zur Erinnerung: In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu teilweise schweren Unfällen auf der Strecke zwischen Mauer und Wiesenbach, allein im letzten Jahr waren es neun. Die Polizei sprach jedoch immer wieder von "Einzelfällen" - bis September 2013. Darauf reagierte der Rhein-Neckar-Kreis: Seit im Oktober die Fähnchen in der Fahrbahnmitte und die Leitplanken im Kurvenbereich aufgestellt wurden, schien es ruhig. Die Betonung liegt auf "schien". Denn wie Polizeisprecher Norbert Schätzle nun auf RNZ-Nachfrage verriet, gab es in diesem Jahr bereits drei Unfälle. "Aber nur Kleinstunfälle", wie er betont.

> Heiligkreuzsteinach: Relativ glimpflich ging ein Unfall auf der Landesstraße 535 zwischen Heiligkreuzsteinach und Hilsenhain aus. Dort musste am Mittwoch gegen 9 Uhr ein Linienbus des BRN einem Reh ausweichen. Dies hatte laut Polizei zur Folge, dass der 34er-Bus ins Schlingern geriet, einen Abhang hinunterrutschte und dort festhing. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt leer, Fahrgäste wurden also keine verletzt. Der Busfahrer hatte ebenso Glück: Er kam mit dem Schrecken davon. Der Bus wurde im Laufe des Nachmittags geborgen, ob ein Sachschaden entstanden ist, war gestern nicht bekannt.

> Eppelheim: Vier beschädigte Autos, zwei Verletzte und ein Schaden von rund 17.000 Euro: Das sind die Eckzahlen eines Unfalls, der am Dienstag im Kreuzungsbereich von Seestraße und Bürgermeister-Jäger-Straße passierte. Eine 18-jährige Mini-Fahrerin wollte gegen 22.30 Uhr in die Bürgermeister-Jäger-Straße abbiegen, missachtete aber die Vorfahrt. So stieß sie mit einem Peugeot zusammen, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf zwei am Straßenrand parkende Autos geschoben wurde. Die Unfallverursacherin verletzte sich dabei und musste in eine Klinik; der 36-jährige Peugeot-Fahrer erlitt ein Schleudertrauma. Die Unfallstelle war für zwei Stunden gesperrt.

> Sandhausen: Im Einmündungsbereich Beethoven-/Burgstraße stießen am Dienstag gegen 18.25 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Verursachte hatte den Unfall eine aus Sandhausen stammende VW-Fahrerin, die die "Rechts vor links"-Regel nicht beachtet hatte. Während am Auto des beteiligten Golf-Fahrers laut Polizei ein Schaden von 3000 Euro entstand, schlägt der Schaden an ihrem Auto mit 5000 Euro zu Buche.

> Leimen: Im Einmündungsbereich Tinqueux-Allee/Weidweg krachten am Dienstag gegen 19 Uhr zwei Fahrzeuge ineinander. Ein aus Leimen stammender Chevrolet-Fahrer hatte die von rechts kommende VW-Fahrerin übersehen, so die Polizei. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit; Schaden: über 10.000 Euro.