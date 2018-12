Dossenheim. (pol/rl) Weil ein Bewohner offenbar Shisha-Kohle auf einer Herdplatte in der Küche im ersten Obergeschoss des Hotels "Zum Bären" in der Daimlerstraße zum Glühen bringen wollte, entwickelte sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr eine enorme Rauchentwicklung.

Die Dossenheimer Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und acht Mann aus. Die Gefahr war schnell gebannt und das Gebäude gelüftet. Es entstand kein Schaden und es gab auch keine Verletzte. Wer die Kohle auf dem Herd platzierte, ist noch nicht ermittelt.