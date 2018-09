Von Anja Hammer

Sandhausen. Dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Axel Schuh ist die Anspannung noch deutlich anzuhören. "Dieser Einsatz war eine besondere Herausforderung", sagte er. Er war einer von rund 45 Feuerwehrmännern, die gestern im Pflegeheim in der Jahnstraße im Einsatz waren. Dort war am frühen Morgen in einem Zimmer ein Feuer ausgebrochen. Rund 30 Bewohner mussten evakuiert werden. Für eine 55-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät - die Einsatzkräfte konnten sie nur noch tot auffinden.

Gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr über die Brandmeldeanlage alarmiert. Jens Albrecht, der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Sandhausen, war einer der Ersten am Unglücksort. "Wir dachten eigentlich, es wäre nur ein weiterer Fehlalarm", sagte er. Das komme bei solchen Brandmeldeanlagen häufiger vor. Über die Anlage sind die einzelnen Rauchmelder im Haus vernetzt. Löst einer einen Alarm aus,wird automatisch die Rettungsleitstelle verständigt. So war es auch gestern Morgen. "Aber als wir ankamen, war schon von außen zu sehen, dass es kein Fehlalarm war", berichtete Albrecht. Die Alarmstufe wurde umgehend erhöht und die Kameraden der Nußlocher Wehr mit der Drehleiter hinzugerufen.

Das Feuer war in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. "Es war ein großer Vorteil, dass uns das Pflegeheim von Übungen bekannt war", sagte Feuerwehrmann Jens Albrecht. "Wir wussten, wo wir hinmüssen." So war der Brand auch laut Kreisbrandmeister-Stellvertreter Schuh "innerhalb weniger Sekunden" gelöscht. Die Frau, die in dem Zimmer wohnte, in dem das Feuer ausgebrochen war, überlebte aber nicht. Das Opfer hat seit 2007 in dem Pflegeheim gelebt und wollte eigentlich in den nächsten Tagen ausziehen, wie Heimleiter Florian Abelein berichtet. Mit ihren 55 Jahren war die körperlich stark eingeschränkte Frau die jüngste Bewohnerin des Heims. Doch als die Feuerwehr eintraf, konnten die Helfer nichts mehr für die 55-Jährige tun, so Albrecht.

Daher lag das Hauptaugenmerk der Helfer darauf, die anderen 30 Bewohner des Pflegebereichs in Sicherheit zu bringen. Zwar schließen sich durch die Brandmeldeanlage die Türen im Brandfall automatisch, doch der gefährliche Rauch hatte sich in dem betroffenen Pflegebereich schon ausgebreitet. Der Heimalltag hatte gerade begonnen, die meisten Bewohner waren also schon wach, als sie von den Feuerwehrleuten und den Mitarbeitern des Pflegeheims evakuiert wurden.

"Wir haben alle hinaus begleitet", so Schuh. "Die Hälfte von ihnen konnte selbst gehen, die anderen haben wir mit Tragetüchern nach draußen gebracht." Insgesamt wurden laut Polizei sieben Bewohner leicht verletzt: Sechs wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, ein Bewohner muss noch im Zimmer gestürzt sein.

Die Evakuierten wurden in die Cafeteria ins Erdgeschoss gebracht, wo sie auch vom Notfallseelsorgedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Feuerwehr betreut wurden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sandhausen und Nußloch waren mit insgesamt 45 Wehrleuten im Einsatz. Der Rettungsdienst des DRK war mit drei Notärzten, sechs Rettungsfahrzeugen und insgesamt etwa 70 Einsatzkräften vor Ort.

Die Höhe des entstandenen Schadens konnte gestern noch nicht beziffert werden. Auch die Brandursache war noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.