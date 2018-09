Bei der Trendsportart ''Slacklining'' wird auf einem Band balanciert - in Bammental machten das die Kinder in 30 Zentimeter Höhe und natürlich mit Betreuung. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Bammental. Schwungseil, Balltransport, Dreibeinlauf, Balancierparcours, Korbwurf, Bankrutschen und eine "Vertrauensübung" mit verbundenen Augen: Das waren die Stationen bei den Ferienspielen beim TV Bammental. Schon seit vielen Jahren ist der Turnverein bei den Aktionen dabei.

Der Balancierparcours ist allerdings einer, den die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für ihr Präventionsprogramm "Kinder stark machen" entwickelte. Dabei geht es darum, die Kleinen vor Suchtverhalten, also dem Konsum von Drogen, Alkohol oder Nikotin zu schützen. Ein starkes Selbstvertrauen, aber auch die Fähigkeit, mit Konflikten richtig umzugehen und mit anderen zu kommunizieren, ist der beste Selbstschutz. Die Geräte für den Parcours gehören zur Grundausstattung in jeder Turnhalle, und können wahlweise drinnen oder draußen aufgebaut werden. Das Betreuerteam des TV entschied sich wegen der guten Wetterprognosen für die Variante im Freien.

Rund 70 Jungen und Mädchen waren für die Ferienspiele angemeldet.Viel mehr als erwartet. Aber alle durften mitmachen. "Wir wollten niemanden enttäuschen", hieß es seitens der Veranstalter. Mit einem "Laufzettel" wanderten die Kinder - begleitet von einem großen Betreuerteam - von Station zu Station. Für die Ferienspiele der neuen Art hatte der Turnverein großzügig vier Stunden eingeplant. Zum Auftakt gab es ein paar Aufwärmübungen, etwa Rumpfbeugen oder Hüpfen wie ein Hampelmann. Diese Übung hat schließlich schon vielen Generationen Spaß gemacht - zumindest im Kindesalter. Und das "Bankrutschen" ebenfalls. In Bammental ging das in Anlehnung an den "Stark-Machen-Parcours" mit leichten Luftballons, aber dennoch unter erschwerten Bedingungen über die Bühne. Schließlich sollten die Ballons beim Transport zwischen die Beine geklemmt und nicht mit den Händen berührt werden.

"Slacklining" - also das Balancieren auf einem Band - ist eine der neuesten Trendsportarten. Wie sich das anfühlt, erlebten die Kinder auf der Wiese hinter der TV-Halle in etwa 30 Zentimetern Höhe und mit Hilfestellung. Auch an dieser Station waren natürlich viele ehrenamtliche Helfer zur Stelle, um die Kinderschar zu betreuen.

Ferienspiele sind für Vereine natürlich immer auch eine gute Werbung in eigener Sache. Denn Kinder, denen es gefallen hat, kommen auch vielleicht danach mal im normalen Vereinstraining vorbei.